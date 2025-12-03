民進黨選對會拍板 劉建國2026再戰雲林縣長

總統賴清德日前赴雲林褒忠聚保宮參拜祈福，大力稱讚立委劉建國。（資料照）

民進黨布局2026百里侯選戰，選對會今（3）日拍板，建議徵召立委劉建國再披戰袍、參選下屆雲林縣長；彰化縣長「類初選」民調將採對比式進行，假想敵為國民黨立委謝衣鳯。

兼任民進黨主席的總統賴清德日前在民進黨秘書長徐國勇、劉建國、中央畜產會董事長蘇治芬陪同下，赴雲林褒忠聚保宮參拜祈福，致詞時大力稱讚劉，也允諾會與劉推動褒忠產業園區建設。劉建國會後也證實，賴總統有鼓勵他。

民進黨選對會今天下午開會，據民進黨發言人吳崢會後說明，選對會今天決議通過，建議民進黨中執會在雲林縣徵召劉建國參選2026年雲林縣長。

彰化縣長選舉方面，吳崢指出，根據選對會2026縣市首長提名條例，本次舉辦初選縣市為嘉義縣、台南市及高雄市，彰化縣則由選對會建議中執會徵召人選，包括徵召時程也在持續進行。

至於彰化縣提名的民調方式，吳崢說，選對會將經過縝密討論後去做，提名條例也有提到，選對會得到授權可做相關民調供內部參考，最後仍由選對會綜合評比各方面因素，決議徵召候選人。

針對外界解讀，國民黨人選未定，現任彰化縣長王惠美執政表現不佳，民進黨有望成功翻轉彰化？吳崢回應，這分為幾個層次，徐國勇早些時候也有向大家報告，民進黨這次的目標是全黨上下一心，希望2026年地方大選的成績，超越上一次的2022年地方大選，這是中央黨部作戰的大前提。

吳崢指出，這次在彰化縣市首長選舉的部分，民進黨人才濟濟，包含好幾位立委、地方公職都有表態，希望投入爭取彰化縣提名，相信每位表態爭取提名的候選人，都全力在地方上衝刺，拿出最好的表現，也相信選對會跟中執會最後會挑選出戰力最強的候選人。

另據了解，會中也確定，彰化縣長黨內提名的「類初選」，民調將採取「對比式」進行，假想敵為謝衣鳯。

