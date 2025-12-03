率團訪日惹館長生氣？ 黃國昌駁：昨天才合作拍片

民眾黨主席黃國昌。（記者林正堃攝）

中日關係持續緊張之際，民眾黨主席黃國昌近日率團訪問日本，引發好友、網紅「館長」陳之漢不滿；館長更在直播怒斥，民眾黨在中日關係最不好的時候，去日本拍一個沒有人的辦公桌，還讓民進黨做新聞「見不到半個官員」，讓中國發狂、大罵。對此，黃國昌今受訪時說，要挑撥、見縫插針大可不必，他昨天清晨剛與館長團隊合作拍攝影片。

黃國昌表示，媒體會問這個問題，是不了解館長也不了解他跟館長之間的關係，館長是個性情中人、心直口快，想到什麼就用其的風格說出來，他們歷經滿多事情也認識很久，有些事情有相同想法、有些事情看法不一樣是很正常的事。

請繼續往下閱讀...

「要挑撥、見縫插針，大家大可不必！」黃國昌透露，他昨天早上5時40分和館長團隊一起，他們來拍自己運動的畫面，最快12月就會讓大家看到相關影片。他強調，「你如果知道這件事，就不會問我們關係會不會發生什麼改變，館長團隊昨天甚至沒睡，等我到了開拍。」

另，針對訪中、訪日，黃國昌重申，民眾黨要扮演善意溝通的橋樑，而不是成為衝突中心點，他相信區域和平穩定，是大家共同心願，自己也不排斥訪中，但他還在黑名單上。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法