台荷情報合作曝光？中共駭客只偷到「80歐元帳單」官員：劇本太假

匈牙利中文媒體「歐洲萬事達網」（wsd.hu）大動作爆料我軍情局高層赴荷蘭與該國情報單位合作，意圖滲透中國半導體人才，然而，我國安全官員分析指出，中國情工系統透過駭客竊取的80歐元行李超重費帳單、車牌號碼等個資看圖說故事，卻拿不出核心會議資訊，反而自曝情報能力低落，上演一場「資料是偷、劇本是假」的認知作戰鬧劇。

官員指出，該篇題為「抱團取暖：台灣跟前宗主國荷蘭的情蒐合作內幕全揭露」的文章，鉅細靡遺地列出了我方人員英文姓名、航班（CI73）、車牌號碼，甚至精確指出某位軍官因行李超重被罰款「80歐元」，但魔鬼藏在細節裡，「80歐元」恰恰暴露資料來源不是內部洩密，而是外部駭侵。

安全官員分析，這些資訊都具備「數位足跡（Digital Footprint）」特徵，來源高度指向駭入航空公司訂位系統（PNR）、旅行社後台或信用卡金流系統；當中指稱的車牌資訊，則可能來自荷蘭當地的租車公司系統，或是擷取自公司負責接送機的訊息。

官員批評，中國情報單位拿著駭來的「帳單」和「行程表」，卻假裝掌握了「核心情報」，內文大幅描述我方人員在荷蘭參觀博物館、紅燈區、餐廳等「觀光行程」，反而證明中國在當地佈建的情工人員完全無法接觸到真正的情報，搞半天只有片段的行程資訊與消費紀錄，完全不知道他們在密室裡談了什麼，也因為拿不出具體的核心會議內容，只好利用「文學創作」補白，編造「都在吃喝玩樂」的劇情，「能力之差，如此可見」。

除了駭侵痕跡，官員也從文本分析指出多處漏洞，如反覆稱荷蘭為台灣的「前宗主國」（Former Colonial Ruler），這是在中國史觀下的敘事用語，台灣人和台灣的網路空間幾乎看不見這種自我貶抑的詞彙。另提到我方情報員不忍見所謂「華人世界半導體人才被盎格魯撒克遜勢力打壓」，這樣的敘事邏輯更只存在於中國，更不用說作為現代國家的台灣，軍情單位的首要任務，就是要跟友盟國家共同杜絕民主世界的高科技被威權國家偷走。

安全官員進一步分析，刊登該爆料的平台「歐洲萬事達網」位於匈牙利布達佩斯，屬於中國國安部在海外佈建的傳聲筒兼情報站，長期轉載《新華網》、《央視網》等認知操作風向，是北京在中歐帶風向最大的中文內容據點。中國經常性地利用駭客手段竊取各國公司部門周邊資訊，再透過海外傳聲筒發布編造過的故事，想操作不實輿論，更是典型「跨國鎮壓」手法，以片面的個人資訊揭露，意圖「肉搜（Doxing）」我方人員並帶來心理威嚇。

