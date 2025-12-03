為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    不滿市政顧問名單未公開 桃園市議會擱置290萬元費用

    2025/12/03 16:23 記者謝武雄／桃園報導
    市議員張曉昀不滿智慧城鄉發展委員會主委廖修武，連市政顧問人數都不清楚；擱置「市政顧問」290萬元相關預算。（記者謝武雄攝）

    市議員張曉昀不滿智慧城鄉發展委員會主委廖修武，連市政顧問人數都不清楚；擱置「市政顧問」290萬元相關預算。（記者謝武雄攝）

    桃園市議會今審查智慧城鄉發展委員會「市政顧問」290萬元相關預算，由於主委廖修武連市政顧問人數都不清楚；國民黨議員黃婉如也抱怨市政顧問酒駕被判刑還留任，民進黨議員張曉昀則抱怨名單不公開，跑行程才看到市政顧問，感覺像挖寶一樣，張曉昀提議擱置該筆290萬元預算，也獲大會無異議通過。

    黃婉如抱怨，有些市政顧問不僅車上設置專用名牌、還有專用背心，好像擔任市政顧問是莫大榮耀；但根據她的了解，有的市政顧問還因酒駕被判刑確定，結果還是繼續留任，建議市府針對市政顧問，除應建立更明確的遴選辦法外，更應建立退場機制。

    另張曉昀詢問目前市政顧問人數時，廖修武回應上任至今沒有清點人數，也引發張曉昀不滿；張曉昀說，市政顧問名單不能公布、人數也不清楚，只有跑行程的時候碰到穿市政顧問背心者在發名片，才知道這是市政顧問，感覺好像在挖寶，建議擱置該預算，也獲得議會無異議通過。

    廖修武說，市政顧問為無給職，由各單位提報名單，最後由市長勾選，目前對於不適任市政顧問已有解聘機制，含括涉案、判刑宣告確定及藉此名義圖利者，既然議員對此有意見，會和法務局研議以完善解聘機制。

    智慧城鄉發展委員會於會後指出，市政顧問有3類，第一類為曾任直轄市長、縣（市）長或鄉（鎮、市、區）長，熟悉市政業務；其次是具專業知識與豐富經驗，能提供市政建言；第三類則是具有幫助市政發展專業能力或經驗；至於解聘機制共有8點，除不得擔任民代、公家機關有給職務外；涉及刑事案件起訴、通緝、褫奪公權期間，受監護或輔助宣告或破產宣告期間，藉職務之便圖利都可撤銷資格。

