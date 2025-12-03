宜蘭「藍白合」 陳琬惠：與吳宗憲、張勝德組成最強團隊

民眾黨今召開記者會宣布徵召宜蘭縣黨部主委、前立委陳琬惠參選宜蘭縣長。（記者林正堃攝）

民眾黨今召開記者會宣布徵召宜蘭縣黨部主委、前立委陳琬惠參選宜蘭縣長。針對藍白合作模式、機制，陳琬惠表示，她一直不喜歡用「讓」這個字，沒有誰讓誰，國民黨表態參選的立委吳宗憲、議長張勝德與她都維持很好的溝通，待雙方黨高層討論好方式後，最終他們都會組成最強團隊面對2026選舉。

黃國昌指出，黨內選決會昨天結束後，他馬上請周榆修秘書長聯絡國民黨副秘李哲華，讓他們知道民眾黨的決定，因為民眾黨一旦徵召陳琬惠後，馬上迎接各式各樣見縫插針、挑撥離間，李哲華也非常善意地詢問下階段怎麼進行比較好。

請繼續往下閱讀...

黃續指，他與國民黨主席鄭麗文見面後，就曾說民眾黨有最大的誠意、善意，挑選最強的團隊，民眾黨相信陳琬惠就是最強的候選人，接下來的藍白合作如先前所說，會先從政策、理念、願景，縣市長協調上民眾黨也會遵守承諾，但細節尚不方便由他們片面宣布。

「兩邊工作都很有誠意，不用提到最後期限的問題！」黃國昌透露，他今天在立法院遇到吳宗憲，吳也給予民眾黨滿滿的祝福。

陳琬惠表示，對於藍白合作她一直不喜歡用「讓」這個字，沒有誰讓誰，國民黨想選的有吳宗憲、張勝德，他們三個是有共識希望可以用協調的方式，至於方法是什麼就交給中央高層去討論，若討論想用協調的方式，或是民調、社會調查等，尊重黨中央的方式推出一組最強人選，這人選決定就交給宜蘭鄉親。

媒體追問，合作方式是否可能是民調輸的一方擔任副縣長、2028選宜蘭立委？黃國昌表示，那天和鄭主席討論的時候，他曾說藍白會用最好的方式推出最強團隊給各縣市最佳治理，在進入下階段與國民黨正式討論前，不會有太多預設。

陳琬惠也重申，民眾黨推出她參選宜蘭縣長，在藍白合作的開端，不管是吳宗憲、張勝德他們三人都維持很好的溝通，在2026選舉，當藍白討論出最好的方式，結果出爐後，他們三人都會組成最強的一個團隊面對2026選舉。

