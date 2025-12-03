南韓電子入境卡將我列為「中國台灣」 外交部籲儘速更正

南韓電子入境申報單的基本資料欄位中，在填寫入境及出境資料的「出發地」及「下一目的地」時，僅有「中國（台灣）」〔CHINA（TAIWAN）〕可以選擇。（擷取自南韓E-Arrival Card）

南韓電子入境卡（E-Arrival Card）系統近期將入境資料、出境資料中的國家選項台灣列為「中國（台灣）」。外交部今（3）日表示，此一列示不僅與事實不符，也造成我國民眾填寫流程上的混淆與不便，呼籲南韓政府儘速更正電子入境卡對我國的錯誤標示，在獲更正以前，我國仍將持續與韓方溝通，為我國人權益盡最大努力。

南韓電子入境申報單的基本資料欄位中，勾選「國家/地區」的欄位仍能選擇「台灣」（TAIWAN）選項，但在填寫入境及出境資料的「出發地」及「下一目的地」時，僅有「中國（台灣）」〔CHINA（TAIWAN）〕可以選擇。

外交部表示，他們近日陸續接獲國人反映此狀況，此一列示不僅與事實不符，也造成我國民眾填寫流程上的混淆與不便，以及對於南韓政府此一不友善列示感到不滿及失望。

外交部說明，外交部及我國駐韓國代表處已多次向南韓政府嚴正關切並交涉本案，要求迅予更正，然南韓政府迄仍未正面回應，對此我方甚表遺憾。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，任何扭曲台灣主權地位的說法與做法，都是侵害國際和平與穩定的霸凌行為，也無法改變雙方互不隸屬的客觀事實與現狀。

外交部指出，南韓是台灣旅客最常前往的國家之一，台灣十分珍視與韓國人民之間的深厚情誼，但韓方電子入境卡現行標示我國的方式，不僅明顯屬於與事實不符的錯誤，也使我國旅客在入境程序上遭遇不必要困擾、更傷害台灣民眾情感，呼籲南韓政府儘速更正電子入境卡對我國的錯誤標示，在獲更正以前，我國仍將持續與韓方溝通，為我國人權益盡最大之努力。

南韓電子入境申報單勾選「國家/地區」的欄位仍能選擇「台灣」（TAIWAN）選項。（擷取自南韓E-Arrival Card）

