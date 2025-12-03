為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍白擋國防特別預算與院版財劃法 卓榮泰懇求：讓公務人員好好執行

    2025/12/03 15:05 記者鍾麗華／台北報導
    行政院長卓榮泰今天出席行政院模範公務人員頒獎典禮受訪表示，只有通過明年中央政府總預算案與院版財劃法，才能讓我們好好把國家的建設透過政策與預算，讓這些所有模範公務人員，好好去執行。（行政院提供）

    行政院提出的8年1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」及財劃法修正草案，藍白立委昨在立院程序委員會聯手否決，行政院長卓榮泰今天出席行政院模範公務人員頒獎典禮受訪表示，要請模範公務人員一起更加努力，因為很多公務人員都為全國國人在努力、在奉獻，只有通過明年的中央政府總預算案與院版財劃法，才能讓我們好好把國家的建設透過政策跟預算，讓這些所有模範公務人員，好好去執行；對福國利民的政策，我們才有所表現。

    藍白立委以10比9的票數，將1.25兆元軍購特別條例草案及財劃法修正草案「暫緩列案」，不排入5日院會議程，不過行政院提出的財劃法覆議案，藍白並未阻擋。

    對於國民黨立委要求賴清德總統赴立法院進行國情報告，須採「即問即答」方式，行政院發言人李慧芝昨天表示，立院要求總統「即問即答」，已違反憲法權力分立原則。去年憲法法庭所做的113年憲判字第九號也判決相關修法違憲，對於立院又提出違憲要求並阻擋特別條例排案一事，政院感到高度不解與強烈遺憾。

