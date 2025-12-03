為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    川普簽署「台灣保證實施法案」 王興煥：台灣定位準國家化

    2025/12/03 14:56 記者林哲遠／台北報導
    台灣基進黨主席王興煥。（資料照）

    台灣基進黨主席王興煥。（資料照）

    美國總統川普簽署「台灣保證實施法案」 （Taiwan Assurance Implementation Act），該法強制行政部門加速並具體落實《2020年台灣保證法》的要求。台灣基進黨主席王興煥表示，《台灣保證實施法案》的生效象徵台灣地位的「準國家化」，美國對台的外交關係也將以「準國家」的形式互動。

    王興煥指出，由於中國的施壓與反彈，台灣與美國的往來因此長期存在各種不合理的規定，該法案要求國務院必須解除這些自我限制，也就是賦予台灣「準國家」的地位，並以「準國家」的方式繼續維持台美關係。

    王興煥說明，《台灣關係法》將台灣視為一個獨立的政治實體，而美國官方以「不表述台灣的國際地位表述、不表態台灣的主權爭議、不干涉兩岸關係互動」維持模糊彈性，現在《台灣保證實施法案》以「準國家」來定位台灣與台美關係，表明美國正漸漸捨棄「三不」的模糊。

    王興煥進一步說，《台灣保證實施法案》在參眾兩院的審議過程中，都得到跨黨派的支持，顯示台灣地位「準國家化」與台美交往「正常化」，已是美國共識。

    王興煥強調，《台灣保證實施法案》同時象徵美國將維持台灣的實質獨立，視為印太穩定的重要關鍵，正如提案人之一共和黨眾議院華格納（Ann Wagner）在社群媒體發文稱「這是加強美國與台灣關係的關鍵立法，並傳達我們堅決反對中國共產黨試圖主導該地區及擴展影響力的危險行動。」

    王興煥呼籲，政府外交部門，把握此一台美關係關鍵時期，以符合2758號決議的國際法理據，研議「台灣正名」議程，積極鞏固台美「準國家」平等交往的外交慣例。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播