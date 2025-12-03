藍拋「即問即答」卡總統國情報告 黨政人士拆解劇本：技術封殺1.25兆

總統賴清德上週六公開表示，如果朝野黨團有共識，又符合憲政程序，他願意到國會就國政方針以及國防特別預算，向人民報告，並爭取國會支持。（資料照）

總統賴清德宣示推動8年1.25兆國防特別預算，並同意赴立院國情報告，國民黨卻堅持「即問即答」。黨政人士認為，國民黨強行設下違憲條件，背後隱藏「公開支持、背地卡關」的劇本，明顯意在破局，進而鋪排「總統不敢進國會」的攻擊話術，真正的目標是讓賴清德「想來也不能來」，技術性杯葛預算。

黨政人士今受訪指出，面對中國軍力擴張與機艦常態性侵擾，區域各國都在強化國防韌性、增加國防預算，台灣若仍停留在「不惹事就不會有事」的期待，反而可能讓風險持續累積。這筆特別預算優先投注於嚇阻性戰力與後備動員，就是要讓潛在對手在考量任何軍事冒進時，必須先計算成本，具有絕對的必要性和正當性。

針對在野黨堅持即問即答背後的盤算，黨政人士直言，國民黨近期多次向國際友盟釋出「沒問題！會支持國防預算」的訊號，試圖營造在安全議題上不與執政黨對立的形象；但回到國內，國民黨卻對國情報告提出「即問即答」的違憲門檻，逼迫總統在「想來報告」與「來就違憲」之間二選一，「一邊對外喊支持國防、一邊對內讓總統想來也不能來」，這正是國民黨設下的政治陷阱。

黨政人士表示，起初是立法院國民黨團首席副書記長林沛祥拋出「國情報告」，當時國民黨立委說法分歧，包括一問一答、統問統答等多元形式，外界一度解讀仍留有協商空間。未料，當賴清德總統正面接球，公開表明「只要合法合憲，願到國會國情報告」，國民黨的立場卻出現轉折。

黨政人士分析，府方釋出善意、社會輿論也不排斥的狀況下，國民黨卻對國情報告「加碼」，堅持將問答設計調整為已被宣告違憲的「即問即答」，明顯意在破局。該人士批評，國民黨自以為神不知鬼不覺，實則在鋪排「總統不敢進國會」等攻擊話術，讓國民黨對於國防特別預算的立場「假支持、真反對」無所遁形。

