被中國國台辦嗆「沒出息」 王世堅反擊：睜眼說瞎話

民進黨立委王世堅3日出席中常會，會前受訪回應國台辦「沒出息」說法。（記者張嘉明攝）

民進黨立委王世堅質詢金句被中國網友改編成《沒出息》歌曲爆紅，但王日前主張必須用「台灣護照」、而非台胞證等赴中交流的條件，被國台辦批評為「自相矛盾的作秀真是沒出息」。對此，王世堅今（3日）反擊說，真的是莫名其妙、睜眼說瞎話，國與國之間本來就應該平等往來。

近期網路社群傳出「王世堅低調來大陸」的AI影像，王日前否認並強調「我會是最後一個踏上中國的台灣人」。國台辦發言人張晗今反批，「大陸和台灣同屬一個中國，兩岸不是國與國關係」，這個人一邊靠著《沒出息》的改編熱度在網路上賺眼球，一邊又大放異彩自刷存在，這種自相矛盾的作秀真是「沒出息」。

對此，王世堅今天下午出席民進黨中常會前受訪直言，國台辦睜眼說瞎話，《沒出息》這首歌本來是兩岸民眾之間，很巧妙地找到彼此共同的人生感觸，兩岸人民在苦悶的生活工作中有一點小樂趣、小詼諧及小反思，這本來是好事一樁，跟官方沒有任何關係，例如我們政府沒有提半個字，國台辦為什麼特別敏感？這很莫名其妙。

王世堅說，對岸先捏造新聞畫面做AI，說自己竟悄悄地去中國訪問，根本是造假的，因為大家都很清楚他的理念、政治主張，為什麼說自己會是最後一位踏上中國大陸領土的人？因為朋友、或是國與國之間，大家都要平等往來。

王世堅舉例，中華人民共和國的人民可以持他們的護照來台灣，台灣人可以持我們的護照去中國大陸才對？但偏偏他們特別要求使用台胞證，他對這一點完全沒辦法接受，這是最基本的對等、平等才對。

王世堅說，幾十年來已經有那麼多我們國人到中國工作、投資，這些人礙於事實不得不持台胞證，自己沒有話講，大家各自選擇，他認為不對等就不去，要平等對待我們國家，才可以交朋友、才可以去。

此外，王世堅提到，他不只沒去中國，甚至連美國都不去，有30年沒去美國了，為什麼？因為在自己看來，美國對我們不平等；我們要進去美國，簽證都拿到了，美方海關還問東問西，好像怕台灣人去那邊跳機、要去當美國人，「這我反對」。

王世堅指出，像日本就對我們很好，以禮相待，而且不只對我們台灣好，包括對比較弱小的，例如東南亞國家也很好；日本平等對待全世界200個國家，所以全世界最喜歡去的觀光地，首選就是日本，本來就應該這樣，大家要平等互惠。

