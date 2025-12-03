賴總統稱沒看到馬英九執政宣稱兩岸和平紅利 馬辦嗆：貽笑大方

前總統馬英九。（資料照）

賴清德總統昨批評前總統馬英九開口閉口8年執政有兩岸和平紅利，「我當總統看了資料，都沒有看到所謂紅利」，也沒有所謂和平。對此，馬英九基金會回應，馬英九8年任內，是兩岸最和平、最繁榮的期間，不但兩岸簽署23項協議，包括ECFA與陸客觀光等，至今海內外的評論都認為是兩岸最穩定的時候，希望府方幕僚提供給賴清德正確訊息，不要再讓賴總統的發言貽笑大方。

賴清德總統昨接見北美台灣同鄉時，批評前總統馬英九開口閉口8年執政有兩岸和平紅利，「我當總統看了資料，都沒有看到所謂紅利」，也沒有所謂和平，馬英九任內國防預算不斷縮減，自認能得到中國善意回應，事實卻是中國國防預算大幅增加、對台灣的武力威脅越來越強。

對此，馬英九基金會表示，民進黨一向只聽自己想聽的、只看自己想看的，賴清德說看了資料卻沒看到舉世公認的事實，也難怪先前團結國家十講，會有這麼多和社會產生落差的情況。

馬英九基金會指出，賴清德任內的防務預算是馬政府的5倍，卻被經濟學人認為台灣是世界上最危險的地方，花這麼多錢卻換不到安全，這個議題賴怎還說得出口？

