    民眾黨徵召陳琬惠選宜蘭縣長 綠營批把宜蘭人當政治籌碼

    2025/12/03 14:12 記者王峻祺／宜蘭報導
    2026宜蘭縣長選舉，藍白合成話題，圖中從左至右，分別是民進黨林國漳、國民黨吳宗憲、民眾黨陳琬惠、國民黨張勝德。（資料照）

    民眾黨今天徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長，民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳文昌直指「表面是提名，卻是一場藍白權力算計下的位置競逐戰！」更批這不是任命，是談判，不是理念，是權力分贓，不能接受「把宜蘭選民當成政治籌碼的行徑。」

    陳文昌說，近月國民黨在地方明顯「中央、地方不同調」，吳宗憲、張勝德均表態參選，2人競爭早已白熱化，藍營完全擺不平、自亂陣腳，藍營內部的權力鬥爭，讓民眾黨看見「可乘之機」，因此在此時徵召陳琬惠，根本不是基於地方需求，而是為了替藍白合的棋盤放上一顆「可交易的政治棋子」。

    「這不是參選，是等待被喬；不是為宜蘭，是為權力。」他抨擊，這場提名根本呈現現代政治官場現形記，不是因為公共政策需要這個人，而是因為藍白正在彼此盤算、試探、交換。陳琬惠的角色從新聞內容看得一清二楚，不是準備服務宜蘭，而是準備被「搓湯圓」。

    陳文昌說，黨團會堅守宜蘭民主價值，拒絕任何形式的政治分贓文化，真正該被擺在「棋盤中心」的是宜蘭縣民需求，而不是政黨之間的權力利益。

    民進黨宜蘭縣議會黨團強調，縣民不是藍白籌碼，宜蘭未來更不是2黨桌下交易的結果，也不應該成為政黨為了位置、名單、派系利益而互相交換的「政治商品」。選舉應該是面對問題、端出方案、接受檢驗，而不是看哪一方在背後談判更成功。

