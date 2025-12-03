為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    桃市議會審預算 國民黨內鬨 詹江村臉書飆罵「幹XX」

    2025/12/03 14:20 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市議會處理智慧城鄉發展委員會4500萬元擱置案時，國民黨團總召林政賢要黨籍議員不要反對。（記者謝武雄攝）

    桃園市議會處理智慧城鄉發展委員會4500萬元擱置案時，國民黨團總召林政賢要黨籍議員不要反對。（記者謝武雄攝）

    桃園市議會今審查桃園市政府預算，國民黨團卻鬧內鬨，議員詹江村不滿總召主導議事流程，直接在臉書開罵「幹XX」，還抱怨一整個早上都在擱置，他只反對一條，總召（指議員林政賢）竟然叫大家不支持他，「幹XX啦」；林政賢表示，三黨黨團總召事先協商，容許一頁擱置一筆預算，可能是事先溝通不足，會和詹江村議員說明。

    林政賢表示，少數服從多數、多數尊重少數，是議會和諧重要元素，之前3黨黨團總召及幹部們就曾針對預算問題進行討論，原則上不反對預算擱置，但一頁以一筆預算為限，如今遭擱置預算進入二讀會有更多討論空間。

    據悉，由於3黨團達成一頁擱置一筆預算默契，市議會今審查智慧城鄉發展委員會時，民進黨籍議員張曉昀、王珮毓輪由提案擱置，雖然在場的國民黨議員占多數，但都未發言反對，而在王珮毓提議擱置「智慧應用服務資源建置案」4500萬元，遭詹江村提議反對，大會進行表決，贊成僅3票，而統計反對票時，林政賢在議事堂內要大家不要反對，因為有黨團協商協議，最後僅詹江村、徐玉樹反對，大會以3比2通過擱置案。

    隨後詹江村在臉書PO文直接開罵「幹XX」，並說，歷年只有他跟民進黨打仗，大家都當好人，「你（指總召）要讓民進黨表現空間，國民黨議會過半幹嘛？一整個早上都在擱置，他只反對一條，總召竟然叫大家不支持他，幹ㄨㄨ啦！」

    桃園市議員詹江村在臉書飆罵髒話，表達對黨團不滿。（摘自詹江村臉書）

    桃園市議員詹江村在臉書飆罵髒話，表達對黨團不滿。（摘自詹江村臉書）

    熱門推播