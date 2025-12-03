為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民眾黨將徵召陳琬惠戰宜蘭 吳思瑤：黃國昌自打臉藍白合

    2025/12/03 13:57 記者陳政宇／台北報導
    兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤。（記者王藝菘攝）

    民眾黨昨召開選舉決策委員會，正式通過徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選2026宜蘭縣長，擬於今天（3日）提請中央委員會同意。對此，兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤質疑，民眾黨主席黃國昌才對國民黨主席鄭麗文拍胸脯的藍白合共識，不就被自我打臉？藍白合到底是密不通風、或是各懷鬼胎，民進黨在各選區都會做最好準備。

    2026宜蘭縣長選戰上演藍綠白角逐，民進黨已提名宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳出戰，國民黨則有不分區立委吳宗憲、宜蘭縣議會議長張勝德表態參選，民眾黨陳琬惠亦爭取再披戰袍。

    對此，吳思瑤今受訪表示，自己很早就說過，「鄭黃會」不過是彼此拉抬、互相取暖而已，當天講得義正詞嚴、山盟海誓，但過沒幾天，共識就被推翻了。

    吳思瑤進一步質疑，民眾黨似已宣布要徵召陳琬惠參選，黃國昌對鄭麗文拍胸脯的藍白合共識，不就被自我打臉了嗎？

    吳思瑤說，每個政黨都應該要有黨內民主程序，除非民眾黨、國民黨為了黨主席個人意志，凌駕黨內民主，未來不管縣市首長要推派誰、或是縣市議員藍白合間的競合關係，陳琬惠都只是第一槍、第一位。

    吳思瑤表示，到底藍白合是密不通風、或是各懷鬼胎，民進黨無權置喙，但會為各選區做最好準備，不管是人選或政策，都會提出最好、最適任的人選，並爭取國人支持；至於藍白合，大家就持續觀察。

