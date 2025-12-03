為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    川普簽署《台灣保證實施法案》 沈伯洋：重要外交勝利

    2025/12/03 13:34 記者李文馨／台北報導
    民進黨立法院黨團副幹事長、外交國防委員會成員沈伯洋。（記者田裕華攝）

    民進黨立法院黨團副幹事長、外交國防委員會成員沈伯洋。（記者田裕華攝）

    美國總統川普2日簽署《台灣保證實施法案》，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存的限制。民進黨立法院黨團副幹事長、外交國防委員會成員沈伯洋今天表示，這讓台美更能朝互惠互利的方向邁進，對台灣來說是外交非常重要的勝利。

    沈伯洋表示，川普簽署此法案對台灣至關重要，因為在沒有直接邦交關係時，台灣官員、國防、軍官與美國進行交流都有一定的紅線；這條紅線，依這個法案每5年會重新檢視，然後逐步放寬，讓兩個國家更能朝互利互惠的方向邁進，對台灣來說是外交上非常重要的勝利。

    「我們表達感謝再感謝，也是歡迎再歡迎。」兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤說，這段時間美方通過的友台法案非常多，讓大家看到挺台灣或是抵禦中國的威權霸凌，都是世界各國支持台灣的「現在進行式」，更是世界各國國會跨黨派的共識。

    她也質疑，既然挺台灣是各國跨黨派的共識，為何台灣內部的在野黨卻不忠誠，無論國防預算或強化國安法案，都被台灣國會內的多數黨加以阻擋，希望台灣國會學學美國等其他國會，自我檢視挺自己國家的力道到底夠不夠。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播