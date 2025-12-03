川普簽署《台灣保證實施法案》 沈伯洋：重要外交勝利

民進黨立法院黨團副幹事長、外交國防委員會成員沈伯洋。（記者田裕華攝）

美國總統川普2日簽署《台灣保證實施法案》，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存的限制。民進黨立法院黨團副幹事長、外交國防委員會成員沈伯洋今天表示，這讓台美更能朝互惠互利的方向邁進，對台灣來說是外交非常重要的勝利。

沈伯洋表示，川普簽署此法案對台灣至關重要，因為在沒有直接邦交關係時，台灣官員、國防、軍官與美國進行交流都有一定的紅線；這條紅線，依這個法案每5年會重新檢視，然後逐步放寬，讓兩個國家更能朝互利互惠的方向邁進，對台灣來說是外交上非常重要的勝利。

請繼續往下閱讀...

「我們表達感謝再感謝，也是歡迎再歡迎。」兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤說，這段時間美方通過的友台法案非常多，讓大家看到挺台灣或是抵禦中國的威權霸凌，都是世界各國支持台灣的「現在進行式」，更是世界各國國會跨黨派的共識。

她也質疑，既然挺台灣是各國跨黨派的共識，為何台灣內部的在野黨卻不忠誠，無論國防預算或強化國安法案，都被台灣國會內的多數黨加以阻擋，希望台灣國會學學美國等其他國會，自我檢視挺自己國家的力道到底夠不夠。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法