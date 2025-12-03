國台辦嗆「台灣保證實施法案」粗暴干涉內政 學者：代表台美做對了！

美國總統川普。（歐新社）

美國總統川普簽署「台灣保證實施法案」 （Taiwan Assurance Implementation Act），該法強制行政部門加速並具體落實《2020年台灣保證法》的要求。中國國台辦今日嗆聲，我們堅決反對美方與「中國台灣地區」進行任何形式的官方往來，美方有關法案粗暴干涉中國內政，嚴重違反一中原則；學者表示，國台辦的反應，正好證明了這部法案的必要性，中國越不滿，越代表台美關係做對了事情。

美國聯邦參議院日前通過跨黨派議員提出的「台灣保證實施法案」，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存的限制；白宮2日宣布，川普已經簽署「台灣保證實施法案」，該法案正式生效。

請繼續往下閱讀...

美國與中華民國自1979年斷交以來，國務院制定文件規範美國外交、軍事與其他官員和台灣官員互動的種種「紅線」。「台灣保證實施法案」的核心精神在於打破這些限制。

根據法案，國務院提交的評估必須說明現行準則能否深化並擴大美台關係、體現雙邊關係價值及重要性。相關準則須確保處理與台灣關係的方式反映雙邊長期、全面且以價值為基礎的互動，以及有助於和平解決兩岸議題。

對於川普簽署「台灣保證實施法案」，國台辦發言人張晗今天在例行記者會表示，我們堅決反對美方與「中國台灣地區」進行任何形式的官方往來，這立場是一貫且明確的。

張晗嗆聲，美方有關法案粗暴干涉中國內政，嚴重違反一中原則及中美三個聯合公報的精神，向台獨分裂勢力發出嚴重的錯誤訊號，我們對此表示強烈不滿及堅決反對，敦促美方在台灣問題上所做的嚴肅政治承諾，不予台灣地區進行任何形式的官方接觸。

東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日受訪表示，中國國台辦指稱美方干涉中國內政、向所謂「台獨勢力」釋放錯誤訊號。這類反應看似熟悉，事實上恰恰反映中國真正的焦慮。他們害怕美台關係正在進入制度化、可預期、不可逆的階段。

洪浦釗分析，中國最在意的，不是法案本身，而是法案象徵的方向。美國不再把台灣政策視為行政部門的彈性操作，而是逐步透過立法把「外交透明度」、「軍事合作」、「官員互訪」等內容明確寫入，要求各部門「必須做」，不能再因情勢變化而暫緩。這種制度化的深化，正是中國威脅下，美國對台政策近年的最大變化。

洪浦釗指出，國台辦指控「官方往來」違反一中原則，但事實是，美國的一中政策從未包含中國主張的「台灣屬於中國」。美國遵循的是「一中政策」，包含《台灣關係法》、《三個公報》、《六項保證》及各項國會通過的法案。中國越想把自己的政治框架強壓給美國，美國反而越以立法方式鞏固自身立場，這次就是最典型例子。

洪浦釗強調，更重要的是，中國口中的「干涉內政」掩蓋了真正的現實：兩岸不是內政問題，而是區域安全問題。中國近年持續擴張軍力，頻繁侵擾台海、東海、南海，企圖以既成事實改變現狀。這些作為不只威脅台灣，也直接衝擊美國、日韓與整個印太的利益。當中國以軍事壓力推動政治主張，自然逼迫美國必須以法律形式強化對台支持，建立更高的威懾門檻。

他建議，台灣不需要因中國的措辭而緊張。中國每一次抗議，都是因為它看見台美合作正在變得更堅固，這正是台灣維持和平的關鍵。在中國持續升高軍事與認知威脅的情況下，美國用立法把支持台灣的框架固定下來，並非挑釁，而是讓台海現狀更穩定。中國越不滿，越代表台美關係做對了事情。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法