立院擬修法助理費「免檢據核銷」 高市助理工會:助理圈的喪鐘

立院擬修法助理費「免檢據核銷」!?高市助理工會形容這將是助理圈的喪鐘。（記者王榮祥翻攝）

針對近日立院推動修法，擬將民代助理費改「統籌運用」且「免檢據核銷」!高雄市民意代表助理職業工會質疑修法內容形同合法剝削，這不是制度改革，是一場對基層勞動權益的浩劫、助理圈的喪鐘。

工會指出，當「公費」拿掉、「核銷」免除，這筆錢就不再是國家保障給助理的薪資，而變成老闆口袋裡合法的「零用金」。

請繼續往下閱讀...

工會說明，現行法規雖然僵化，但核心精神是「專款專用」，一旦修法通過，允許民代「統籌運用」，意味老闆可只給助理法定最低工資，將剩下經費挪去跑攤、做公關，甚至中飽私囊；助理爭取待遇將不再有法律保障，只能祈禱老闆「良心發現」，恐導致人才快速流失。

工會強烈質疑「免檢據」是貪婪的遮羞布，提案聲稱是為解決「歷史共業」，讓涉案民代（不分黨派）解套，但憑什麼用犧牲全國民代幕僚及議會助理的權益，來換取貪瀆、詐領助理費的政客平安下莊？

「免檢據核銷」等於國家放棄監督金流，對奉公守法的好老闆，這條款沒差別；但對於慣老闆，這就是淪為一張合法的「提款卡」。

至於提案主張經費運用僅需負「政治責任」（由選民決定），工會認為這完全是去脈絡化的話術，選民看得到路燈亮不亮，但選民看得到議員發給助理多少薪水嗎？將勞資權力不對等的結構問題，甩鍋給四年一次的選舉，是極不負責任的立法怠惰。

工會表態支持制度檢討（例如加班費上限鬆綁、員額彈性），但堅決反對經費私庫化、核銷黑箱化，喊話立院諸公高抬貴手，別為掩蓋過去錯誤，摧毀台灣政治幕僚制度的未來。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法