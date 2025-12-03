為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民眾黨太平、西屯議員參選明起登記 北屯、南屯及清梧沙最遲1月底決定

    2025/12/03 13:25 記者蘇金鳳／台中報導
    民眾黨台中市黨部主委陳清龍。（資料照）

    民眾黨台中市黨部主委陳清龍。（資料照）

    民眾黨中市議員提名逐步進行，中市黨部主委陳清龍表示，明天開始受理太平及西屯議員參選的登記，至10日結束，而北屯區預計在12月底至明年元月初，他並表示，目前還有黨員參選意願的選區，分別為南屯的洪鑫任及清水、梧棲、沙鹿區的一位里長，中市所有議員提名都會元月底前完成。

    陳清龍並表示，中市議員的提名，一定在地選才，若在地的黨員有意願就以在地黨員為優先，絕對不會空降。

    民眾黨第一波提名已完成，分別是第4選區后里豐原的連小華及第13選區大里霧峰的江和樹，第二波提名明天展開，將受理太平及西屯區的黨員登記，陳清龍表示，目前有意願的，太平有2位，分別是江和樹的執行長許書豪及民眾黨太平區主任莊育展；另外，民眾台八線主持人劉芩妤也表態要參選西屯區的市議員。

    陳清龍指出，目前北屯區參選爆炸，有4人參選，有前中市府研考會主委吳皇昇、江和樹的市議會辦公室主任邱于珊，上屆參選中西區議員的中央委員許瑞宏，以及前埔里鎮代會副主席陳諭韋4人，將會先協調，預計於12月底及元月初開放登記。

    此外，陳清龍表示，南屯已有洪鑫任表態要參選，而清水、梧棲、沙鹿區則有沙鹿區的一位里長表態要參選。

    目前外傳東南區有可能會空降一位男性或者女性參選，對此，陳清龍表示，黨中央的態度是4席以上提名一位，若選區無人登記參選，也有可能經評估空降。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播