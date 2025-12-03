民眾黨太平、西屯議員參選明起登記 北屯、南屯及清梧沙最遲1月底決定

民眾黨台中市黨部主委陳清龍。（資料照）

民眾黨中市議員提名逐步進行，中市黨部主委陳清龍表示，明天開始受理太平及西屯議員參選的登記，至10日結束，而北屯區預計在12月底至明年元月初，他並表示，目前還有黨員參選意願的選區，分別為南屯的洪鑫任及清水、梧棲、沙鹿區的一位里長，中市所有議員提名都會元月底前完成。

陳清龍並表示，中市議員的提名，一定在地選才，若在地的黨員有意願就以在地黨員為優先，絕對不會空降。

民眾黨第一波提名已完成，分別是第4選區后里豐原的連小華及第13選區大里霧峰的江和樹，第二波提名明天展開，將受理太平及西屯區的黨員登記，陳清龍表示，目前有意願的，太平有2位，分別是江和樹的執行長許書豪及民眾黨太平區主任莊育展；另外，民眾台八線主持人劉芩妤也表態要參選西屯區的市議員。

陳清龍指出，目前北屯區參選爆炸，有4人參選，有前中市府研考會主委吳皇昇、江和樹的市議會辦公室主任邱于珊，上屆參選中西區議員的中央委員許瑞宏，以及前埔里鎮代會副主席陳諭韋4人，將會先協調，預計於12月底及元月初開放登記。

此外，陳清龍表示，南屯已有洪鑫任表態要參選，而清水、梧棲、沙鹿區則有沙鹿區的一位里長表態要參選。

目前外傳東南區有可能會空降一位男性或者女性參選，對此，陳清龍表示，黨中央的態度是4席以上提名一位，若選區無人登記參選，也有可能經評估空降。

