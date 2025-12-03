為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民進黨「妃憲大戰」 陳水扁挺陳亭妃：期待台南第一位女市長

    2025/12/03 13:21 記者陳昀／台北報導
    前總統陳水扁今天在臉書發文表示，期待台南誕生第一位女市長，保住賴總統本命區，進而連任總統。（圖擷取自陳水扁臉書）

    前總統陳水扁今天在臉書發文表示，期待台南誕生第一位女市長，保住賴總統本命區，進而連任總統。（圖擷取自陳水扁臉書）

    民進黨台南市長初選由立委林俊憲、陳亭妃捉對廝殺，競爭態勢白熱化，前總統陳水扁今天表示，陳亭妃曾在2008年讓國民黨第一位女市長人選王昱婷夢碎，現在也是台南市長最新民調第一名，期待台南誕生第一位女市長，保住賴總統本命區，進而連任總統。

    陳水扁今天在臉書預告，12月7日上午10時《有夢上水》將播出陳亭妃專訪，陳亭妃將分享如何在2008年險勝三連霸立委王昱婷943票，阻斷國民黨第一位女市長人選夢碎；接著「謝龍介的天敵」陳亭妃五戰五勝，再戰2026能否完勝？台南市長最新民調第一名的陳亭妃，當選有信心，更不敢掉以輕心。

    陳水扁說，期待台南誕生第一位女市長，完成台南民主勝地的最後一塊拼圖，保住賴總統本命區，進而連任總統，市長競選歌曲《風吹風吹台南起妃》，象徵她對台南的承諾，將帶著這座城市的夢，繼續飛得更高、更遠。

    陳水扁預告說，陳亭妃也將分享與台南市民的約定書——市政白皮書，涵蓋五大觀光軸、科技三軸及交通網絡四橫三縱串聯城鄉。孩子是城市的未來，教育是國家的根基，透過「教育十現美景」，讓孩子贏在起跑點，讓家長不再為托育煩惱，能安心工作。照顧長者，65歲免繳健保費。台南捷運藍線延伸、深綠線銜接南科、紅線連接高雄，又將如何三線齊備？

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播