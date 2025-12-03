民進黨「妃憲大戰」 陳水扁挺陳亭妃：期待台南第一位女市長

前總統陳水扁今天在臉書發文表示，期待台南誕生第一位女市長，保住賴總統本命區，進而連任總統。（圖擷取自陳水扁臉書）

民進黨台南市長初選由立委林俊憲、陳亭妃捉對廝殺，競爭態勢白熱化，前總統陳水扁今天表示，陳亭妃曾在2008年讓國民黨第一位女市長人選王昱婷夢碎，現在也是台南市長最新民調第一名，期待台南誕生第一位女市長，保住賴總統本命區，進而連任總統。

陳水扁今天在臉書預告，12月7日上午10時《有夢上水》將播出陳亭妃專訪，陳亭妃將分享如何在2008年險勝三連霸立委王昱婷943票，阻斷國民黨第一位女市長人選夢碎；接著「謝龍介的天敵」陳亭妃五戰五勝，再戰2026能否完勝？台南市長最新民調第一名的陳亭妃，當選有信心，更不敢掉以輕心。

陳水扁說，期待台南誕生第一位女市長，完成台南民主勝地的最後一塊拼圖，保住賴總統本命區，進而連任總統，市長競選歌曲《風吹風吹台南起妃》，象徵她對台南的承諾，將帶著這座城市的夢，繼續飛得更高、更遠。

陳水扁預告說，陳亭妃也將分享與台南市民的約定書——市政白皮書，涵蓋五大觀光軸、科技三軸及交通網絡四橫三縱串聯城鄉。孩子是城市的未來，教育是國家的根基，透過「教育十現美景」，讓孩子贏在起跑點，讓家長不再為托育煩惱，能安心工作。照顧長者，65歲免繳健保費。台南捷運藍線延伸、深綠線銜接南科、紅線連接高雄，又將如何三線齊備？

