不認為川普會逼台對中投降 林飛帆：沒聽過美日2027撤僑計畫

對於美國在台協會（AIT）、日本台灣協會有2027撤僑計劃的傳聞，國安會副秘書長林飛帆今天接受廣播主持人周玉蔻專訪時表示，沒聽過這樣的說法；至於美國總統川普會不會強迫我們向中共妥協投降，他也直說「我認為不會」，並強調美方針對台灣與烏克蘭議題有根本性差異，現在華府的主流意見是聚焦印太。

被問到AIT、日本台灣交流協會2027撤僑計畫的傳聞是真是假？林飛帆說，他沒有聽過這樣的說法。不過，他可以解釋賴清德總統日前提及中國以2027武統台灣為準備目標，其實是跟多位美國印太司令部高階將領不斷表達的是相同概念。

林飛帆指出，2027年會被不斷提起，是因為有各式公開情資顯示，中國國家主席習近平下令解放軍要在2027年達成對台動武的能力準備，這並不代表他一定會在2027年對台動武，我們要讓中國不在2027年對台動武，關鍵就是國防的建案和投資，能否有效應對敵情威脅，「讓他在2027年的時候感受到，今天不是那個攻台的日子。」

針對彭博資訊專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）評論指出，北京當局可能參考川普政府對俄烏和平計劃的做法，向川普政府提出「28點台灣方案」。林飛帆說，美方針對台灣議題與烏克蘭議題有根本性差異，現在華府的主流意見，就是希望能聚焦在印太，許多川普政府的高階官員都是這樣思考。

被追問川普不會強迫台灣向中共妥協投降？林飛帆說，「我認為不會。」他並不了解「28點台灣方案」的具體內容，不便評論。不過，中國確實一直想要介入俄烏戰爭，一方面提供武器、傭兵給俄羅斯，一方面又著手調停，扮演老大哥的姿態，可看出其不斷操作兩面手法，所以如果真的有「28點台灣方案」當然不意外，但目前沒聽到任何具體消息。

