國台辦聲援徐春鶯嗆「綠色恐怖」 學者：中國踐踏人權才恐怖

國台辦發言人張晗。（翻攝直播）

民眾黨新住民委員會主委、中配徐春鶯，涉犯詐欺、違反銀行法、反滲透法等罪嫌，已被羈押禁見。中國國台辦今日聲稱，民進黨當局在島內製造「綠色恐怖」，那些迫害中國配偶的「台獨」打手、幫兇，必將受到應有懲罰；學者批評，根本沒有綠色恐怖，真正的恐怖是像中國這種踐踏人權、不依法行政的。

檢調查出，擔任台灣新住民發展協會名譽理事長的徐春鶯，涉嫌在2024年總統大選及2022年直轄市長期間，涉受中國指示替民眾黨總統候選人柯文哲、當時無黨籍的台北市長候選人黃珊珊站台、造勢、宣傳支持。另又涉房產詐貸及經營地下匯兌。

新北地檢署11月26日指揮調查局台中市調查處兵分11路搜索，訊後依反滲透法、刑法詐欺等罪嫌，有逃亡及串滅證之虞，向法院聲押禁見徐女獲准。

張晗在國台辦例行記者會指出，民進黨當局為了謀獨私利，頻繁羅織罪名、打壓迫害島內中配群體，不斷煽動「反中抗中」、在島內製造「綠色恐怖」，我們堅決反對。她揚言，那些配合民進黨當局迫害中國配偶的「台獨」打手、幫兇，必將受到應有的懲罰。

對此，成功大學政治系教授洪敬富受訪表示，除了徐春鶯之外，另一個中配錢麗還經營解放軍的武統粉專，已被註銷台灣身分及戶籍，而錢麗也在臉書發文痛批是「綠色恐怖」，聲稱民進黨利用媒體、輿論來霸凌她。

「台灣是文明法治國家，相關單位是依法行政！」洪敬富指出，這些中配違反台灣法律規定，國台辦的發言和那些中配只是「一唱一和」。在一個尊重人權、法治的國家，一切都要依法行政，無論是徐春鶯接受「民革」紅統團體資金，或錢麗宣揚武統要消滅我國，均違反國安或兩岸相關法律，台灣是文明法治國家當然必須依法處理。

洪敬富批評，根本就沒有綠色恐怖，中共是把法律問題無限上綱成政治操作，真正的恐怖是像中國這種踐踏人權、不依法行政的，這才是民主社會所感到的恐怖。

