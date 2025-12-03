美國喜瑞市議員黃正芬訪高市議會 康裕成：她是我高中同學

康裕成遇到北一女同學超級開心，主持議事介紹黃正芬時，特別提到「她是我高中同學」。（記者王榮祥攝）

美國喜瑞市議員黃正芬拜訪高市議會，並與正在總質詢的高雄市長陳其邁合影；康裕成主持議事時介紹在旁聽席的黃正芳，開心的說「她是我高中同學」。

高市議長康裕成昨迎接久別重逢的北一女高中同學、美國加州喜瑞市（City of Cerritos）市議員黃正芬（Jennifer Huang），與同為校友的丁音升、朱愛梅一行，睽違許久再次相聚，昔日同窗情誼讓議會會客室充滿笑聲與青春回憶。

康裕成笑談當年求學時光，每段點滴都像昨天一樣清晰，她提到歲月會改變很多事情，但學生時代的友情永遠最真，感性地說能在公共服務道路上與老同學再次相遇，是人生最美緣分。

雙方交換2026年月曆，黃正芬對於高雄市以美麗花卉為主題的月曆愛不釋手，直呼城市魅力十足，康裕成則回贈國立台灣歷史博物館典藏的常玉雙杯。

適逢議會總質詢，康裕成更邀請市長陳其邁到會客室與訪賓合影；陳其邁笑說高雄是一座「蒙福」的城市，能迎接跨國議員來訪，令人倍感溫暖。

黃正芬則指出，喜瑞市議會目前全為華裔議員，其中有3位女性，創下歷屆之最；她剛講完，陳其邁幽默回應「男人真命苦！」現場笑聲不斷，氣氛熱絡。

黃正芬提到這回來訪高雄，也希望促成喜瑞市與高雄市締結「姊妹市」，或由喜瑞市議會與高雄市議會建立「姊妹議會」關係，深化兩地城市外交與文化交流；她表示高雄的文化底蘊、城市發展與市民熱情令人印象深刻，盼未來能架起更長遠合作橋梁。

康裕成對此表示樂見其成，並強調城市外交不僅是政府的橋樑，更是人民之間的連結，期盼未來高雄與喜瑞市在文化、教育等面向展開更密切交流，同學情誼也能延續。

美國喜瑞市議員黃正芬訪高市議會，剛好觀摩北一女同學、高市議長康裕成主持總質詢。（記者王榮祥翻攝）

美國喜瑞市議員黃正芬（右二）拜訪高市議會，開心與正在總質詢的市長陳其邁合影。（議會提供）

