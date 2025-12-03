藍委修法助理費除罪化為顏寬恒解套 徐巧芯：我沒簽 朝野有共識再推

國民黨立委徐巧芯。（資料照）

立法院國民黨團上週宴請國民黨秘書長李乾龍，李拜託黨團修法讓立委助理費除罪，據悉是為了幫黨內立委顏寬恒助理費案解套，昨天立法院程序委員會已將此案列入週五院會議程。現在傳出有許多立委是被「拜託簽署」，還有部分立委私下表達「後悔簽署」，對此，國民黨立委徐巧芯今受訪回應，「我個人是沒有去簽署」，她自己是持比較開放的看法。

國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法」修正草案，新增「補助費」用由立法院撥予立法委員統籌運用，免檢據核銷。立法委員統籌運用項目不限於助理費、助理實施健康檢查費用、助理文康活動費用等；立法說明並指出，立法委員就所有權歸屬於其之補助費，如何運用以及運用妥當與否，僅對選民負政治責任，「非屬貪污治罪條例及刑法之規範範圍」。

請繼續往下閱讀...

徐巧芯表示，確實在包含全國縣市議長來說都有非常多的陳情，所以前總統陳水扁任立委時有提出這樣的提案，該提案應該也是接受到不少來自各級民意代表的陳情，至於到底能不能夠通過，還是要看這個在委員會中心的討論，再來還可能去進到院會裡，「所以我自己是持比較開放的看法」。

徐巧芯表示，很多民意代表的建議是，覺得有些人可能並沒有這樣子犯罪的意圖，但是最後都被判了刑。但她認為，現階段還是要以法行事，如果今天助理費相關的法案沒有通過之前，所有的民意代表也應該要以法行事，不能因為所謂的誤觸就變成是把這個責任推掉了，民意代表領的是公帑，還是要負最基本的責任。

徐巧芯認為，不分黨派要有共同有共識再進一步的去往前推，會是一個比較好的情況，免得別人說是不是民意代表自己透過修法就可以規避一些法律的責任。如果今天不分政黨的委員都認為這個有其必要性的話，在委員會能夠有所討論，那進一步的去通過，她覺得還是會是比較一個合理的計畫。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法