藍白合破局？民眾黨徵召陳琬惠選宜蘭縣長 綠營稱尊重藍白後續協商

2026宜蘭縣長選舉，藍白合成話題，圖中從左至右，分別是民進黨林國漳、國民黨吳宗憲、民眾黨陳琬惠、國民黨張勝德。（資料照）

民眾黨徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選下屆宜蘭縣長，此舉是否代表「藍白合破局」引發外界關注。對此，民眾黨透露會延續2黨主席會談共識，最終共推最強候選人；藍營則認為沒有分裂本錢再讓綠營得利；民進黨參選人林國漳說，尊重藍白後續協商機制。

2022縣長選舉，國民黨林姿妙以50.76％的過半選票獲得連任，陳琬惠僅獲得6.98％選票；2024立委選舉，民進黨陳俊宇以41.99％選票當選，國民黨黃琤婷獲33.7％，陳琬惠則成長至20.94％，藍白合確實有過半實力。

針對陳琬惠獲徵召，「藍白合是否破局？」民進黨林國漳表示，這是國民黨與民眾黨的內部事務，無從判斷，但尊重2黨後續協商機制，現階段會持續「一步一腳印」，爭取宜蘭大多數縣民支持，

綠營人士認為，陳琬惠深耕宜蘭，宣布參選並不意外，民眾黨率先國民黨公布人選，是為自己提前增加政治籌碼，未來討論藍白合時，會更有談判空間。

民眾黨則透露，後續將延續2黨主席會談共識，秉持最大誠意與善意，最終共推最強候選人，團結在野力量。

國民黨不分區立委吳宗憲、議長張勝德均表態參選，人選未定案。地方藍營認為，民眾黨本來就有其提名程序，20日主席鄭麗文會到宜蘭參加黨慶，年底前應該可以確定最適合人選，後續就是與民眾黨「團結求勝」，因沒有分裂本錢，不能讓綠營得利。

