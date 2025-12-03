為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    麥玉珍表態爭取選台中市長 民眾黨中市黨部：至今未向黨部表達參選

    2025/12/03 12:41 記者蘇金鳳／台中報導
    民眾黨中市黨部主委陳清龍表示，麥玉珍至今未向黨部表達要選台中市長。（記者蘇金鳳攝）

    民眾黨中市黨部主委陳清龍表示，麥玉珍至今未向黨部表達要選台中市長。（記者蘇金鳳攝）

    民眾黨立委麥玉珍在11月29日表態有機會就爭取選台中市長，至今已過5天，中市民眾黨部主委陳清龍今天表示，麥玉珍還是未跟中市黨部表態要選台中市長，因此，他還是跟先前黨中央提報一樣，目前台中市沒有合適人選來選台中市長，一切交由黨中央決定。

    麥玉珍上月29日參加台中購物節的活動受訪是否要參選台中市長，她表示有機會就爭取，引起同黨中市議員江和樹的質疑，指不是選菜市場的市長，麥玉珍則在臉書反駁，「為什麼不可以選」。

    黨部主委陳清龍表示，在麥玉珍表達有意願參選之前，並未向黨部表達要參選中市的意願，因此他向黨中央提報目前並沒有合適的人選，但是麥玉珍表態之後，到現在市黨部還是未收到麥玉珍要參選的申請，而市長的層級是由黨中央來決策，是不是採徵召，都是由黨中央定調，市黨部只是蒐集資訊。

    麥玉珍雖表示有機會就爭取選台中市長，但至今未向民眾黨中市黨部表態。（資料照）

    麥玉珍雖表示有機會就爭取選台中市長，但至今未向民眾黨中市黨部表態。（資料照）

