    政治

    小姨子高翬被爆解散耘力滅證 黃帝穎：黃國昌始終迴避可見金權關係複雜

    2025/12/03 13:01 即時新聞／綜合報導
    律師黃帝穎。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌陷入「養狗仔」風波，《鏡週刊》報導指出，養狗仔的「凱思國際」負責人李麗娟曝光，而凱思上層、由黃國昌小姨子高翬成立的耘力公司在11月下旬解散，疑有滅證意圖。對此，律師黃帝穎表示，耘力解散同地址還有高坦的瑋石建設，金權關係複雜，難怪黃國昌一再迴避養狗仔錢從哪來。

    黃帝穎在臉書PO文表示，鏡週刊爆料，高翬的耘力國際之前曾投資凱思國際，而凱思人頭李麗娟的真實身分是安親班老師，但案件爆發後耘力國際無預警解散，週刊直指「11月急解散耘力國際 黃國昌小姨子恐涉滅證」。

    黃帝穎指出，耘力解散登記相同地址竟是高坦的瑋石建設，經濟部網路公開查詢的公司登記資料顯示，耘力國際今年11月20日解散，但顯示還有相同地址公司，竟是高坦的瑋石建設，黃國昌始終迴避養狗仔的錢從哪來，可見背後金權關係複雜，黃國昌喊話檢調辦週刊反顯氣急敗壞異常心虛，鏡週刊爆黃國昌狗仔公司李麗娟人頭現身及耘力解散涉滅證，黃國昌回嗆要檢調辦週刊，也聲稱已經提告週刊，一切到法院講。

    黃帝穎續指，黃國昌回應週刊犯二大法律錯誤，大法官解釋打臉黃國昌混淆視聽，週刊是新聞媒體，新聞採訪者跟拍新聞事件關係人，受到新聞自由保障，大法官釋字第689號解釋白紙黑字，新聞自由保障主體是新聞採訪者，黃國昌喊話檢調辦週刊，反而凸顯黃國昌的狗仔不受新聞自由保障，週刊是新聞媒體，才是大法官解釋新聞自由保障的主體，黃國昌擺明混淆視聽，大法官解釋打臉黃國昌的法盲瞎扯！

    黃帝穎分析，黃國昌蓋牌式提告明顯異常，且提告範圍肯定不包括本期週刊，黃國昌違反法院不告不理的法律常識，黃國昌稱已提起告訴，即不再浪費時間隨之起舞，一切到法院講清楚，黃國昌對哪些報導不實提告，始終講不清楚，但一般公眾人物提告不實訊息，都會講清楚哪裡不實，才能澄清事實及平衡輿論，黃國昌蓋牌式提告明顯異常，明顯心虛。

    黃帝穎直言，更荒謬的是，黃國昌曾是民事訴訟法學者，明知法院「不告不理」，本期週刊爆黃國昌狗仔公司人頭現身，不會是黃國昌過去提告審理的範圍，黃國昌惡意誤導，更顯心虛！

