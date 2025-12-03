送電鍋清潔員遭起訴！藍提貪污5萬內不罰 律師：恐見收賄49999方案

國民黨立委翁曉玲。（資料照）

台北市環保局黃姓清潔隊員，因為將回收的電鍋轉贈拾荒婦人，遭貪污罪起訴，引發社會爭議。林智群表示，國民黨立委翁曉玲提出修法，將要將貪污金額在5萬元以下者不罰，將微罪不舉的精神明文入法。但他質疑，這樣反而會衍生出「收賄4萬9999元方案」，他也表示，「這個個案其實可以看出很多問題，但結論絕對不是翁曉玲那種。」

林智群今日在臉書發文表示，涉案清潔隊員因為拿32元電鍋送拾荒婦人遭起訴，法官火力全開一口氣減刑4次，把刑度壓到3個月，緩刑2年，褫奪公權1年，而這個個案其實可以看出很多問題，但結論絕對不該是翁曉玲提出的那種做法。

請繼續往下閱讀...

林智群質疑，貪污1元也是貪污，怎麼會變成貪污5萬元以下不罰？那以後公務員每次收賄只要推出4萬9999元方案，「警察豈不是抓到也告不了你？反正我每次收賄金額不超過5萬元就好了。」他也狠嗆：「有這麼低能的立法委員，才會被犯罪者笑說法律拿他沒辦法。」

林智群指出，大家都很痛恨貪污，所以要求「罪越重越好」，可是法律就是一個標準，當你把這個罪變成越重越好，法官會變成毫無裁量空間，碰到清潔隊員這個事情，一堆人再來要求法院法外開恩，這不是搬石頭砸自己的腳嗎？一開始殺意堅決，說只能判重不能判輕，後面碰到個案，又覺得判重不合理，要求法外開恩，這些民眾的法律標準浮動程度，比法院自由心證還誇張。

至於外界不少人質疑，為什麼還要褫奪公權，讓清潔隊員丟飯碗？林智群說，依照貪污治罪條例第17條，貪污罪成立，是應併褫奪公權，法律規定就是如此，法官只能這樣判。但該清潔隊員跟清潔隊間是雇傭關係，不會因為褫奪公權1年而失去工作；至於有人問，為什麼檢察官一開始不用刑事訴訟法第253條「微罪不舉」不起訴？林智群也回答，該法條的前提是「輕罪」，貪污罪是重罪，因此不適用。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法