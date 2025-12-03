為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    我國與歐銀簽署合作意向函發展數位科技 落實Taiwan can help

    2025/12/03 12:20 記者黃靖媗／台北報導
    我國與歐洲復興開發銀行（EBRD）2日在倫敦歐銀總部舉辦第4屆「捐助國日」會議。（外交部提供）

    我國與歐洲復興開發銀行（EBRD）2日在倫敦歐銀總部舉辦第4屆「捐助國日」會議。（外交部提供）

    我國與歐洲復興開發銀行（EBRD）昨（2）日在倫敦歐銀總部舉辦第4屆「捐助國日」會議。我國駐英國大使姚金祥與歐銀副總裁Mark Bowman分別代表我國及歐銀簽署「非洲撒哈拉沙漠以南地區合作意向函」（Letter of Intent for Support to the EBRD’s New Countries of Operations in Sub-Saharan Africa），確認雙方未來合作協助該地區國家發展數位科技、中小企業及綠色創新等的意願，落實「Taiwan can help」的精神。

    外交部指出，雙方出席人員包括姚金祥、國合會秘書長黃玉霖、外交部國際組織司副司長張芝颯、Mark Bowman、影響暨捐助夥伴關係總處長Nadia Petkova及捐助夥伴關係處長Camilla Otto等。

    外交部說明，我國與歐銀雙方也於會中進行策略對話，盤點近年各項合作成果與進展，並就未來如何善用我國在資通訊科技、資安防護、金融貿易發展、綠色永續基礎建設及智慧運輸等領域的優勢能力，協助歐銀受援國推動數位轉型、智慧科技及強化供應鏈韌性交換意見，成果豐碩。

    外交部表示，歐銀成立於1991年，總部設於英國倫敦，是信譽極佳的區域多邊開發金融機構，宗旨是協助中東歐、中亞、西亞及北非地區國家逐步轉型為市場經濟，進而邁向民主多元社會，我國為歐銀重要合作夥伴及第7大捐助方，自2006年設立「台灣-歐銀技術合作基金」（TaiwanBusiness-EBRD Technical Cooperation Fund）至今，共已資助超過400項歐銀主導的技術合作計畫。

    我國駐英國代表姚金祥與歐銀副總裁Mark Bowman簽署「非洲撒哈拉沙漠以南地區合作意向函」。（外交部提供）

    我國駐英國代表姚金祥與歐銀副總裁Mark Bowman簽署「非洲撒哈拉沙漠以南地區合作意向函」。（外交部提供）

