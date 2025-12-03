為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    賴清德示警勿淪「愛國者治港」 王鴻薇諷：為1.25兆賣「芒果乾」

    2025/12/03 12:14 記者劉宛琳／台北報導
    立法院國民黨團副書記長王鴻薇（左）今天反駁賴清德總統示警勿淪為中共認定的「愛國者治台」，諷刺說這是為了1.25兆國防預算在賣「芒果乾」；右為黨團書記長羅智強。（記者田裕華攝）

    立法院國民黨團副書記長王鴻薇（左）今天反駁賴清德總統示警勿淪為中共認定的「愛國者治台」，諷刺說這是為了1.25兆國防預算在賣「芒果乾」；右為黨團書記長羅智強。（記者田裕華攝）

    賴清德總統日前示警，若接受中國「一中原則」的九二共識方案，未來將淪為中共認定的「愛國者治台」，就像現在「愛國者治港」一樣。國民黨立委王鴻薇批評，賴總統是為了天文數字的1.25兆元國防特別預算不停地賣「芒果乾」（「亡國感」諧音）。

    王鴻薇今天在立法院國民黨黨團記者會回應說，就如同團書記長羅智強講的，台灣現在發生這麼多大事，例如太子集團詐騙讓台灣變全球洗錢中心，或有多少民眾為長照悲歌幫忙請命，或昨天基層的清潔隊員竟被「貪污治罪條例」起訴判刑，或是國營事業（指中油）深陷弊案，好像都不干賴清德總統的事。

    王鴻薇說，還是希望賴總統能夠回來看一看，台灣現在老百姓面臨的是什麼樣的狀況。

    賴清德總統昨天接見「北美各地台灣會館、台灣中心暨台灣協會回國訪問團」時表示，在野黨準備要接受中國的要求，接受一個中國原則的九二共識，但中國國家主席習近平已經闡明，這就是一國兩制，未來就是中共所認定的「愛國者治台」，要把台灣人變成中國人，就像現在「愛國者治港」一樣。

    相關新聞請見：

    賴總統：接受九二共識就是「愛國者治台」 把台灣人變中國人

