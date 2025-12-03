為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    陳玉珍推助理費除罪化 吳思瑤批：政治干預司法 為個案量身訂做

    2025/12/03 12:00 記者李文馨／台北報導
    兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤直言，助理費除罪化修法涉及為特定人士量身訂做，呼籲國民黨三思而後行。（記者王藝菘攝）

    兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤直言，助理費除罪化修法涉及為特定人士量身訂做，呼籲國民黨三思而後行。（記者王藝菘攝）

    部分民代挪用、詐領助理費涉及「貪污治罪條例」，國民黨立委陳玉珍提出修法草案，明定助理費一定數額由立委「統籌運用」且免檢據核銷。兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤直言，此修法涉及為特定人士量身訂做，再次用政治干預司法，呼籲國民黨三思而後行。

    陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」、「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例修正草案」，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，將助理費除罪化，並於昨日程序委員會通過列入週五議程；未來若修法通過，涉入助理費案的民進黨立委林岱樺、新竹市長高虹安等人可望解套。

    民進黨團幹事長鍾佳濱表示，嚴格來講，國民黨提案的受益者不限黨派，在各級民意代表中對於助理費編列的性質或有不同，立法院公費助理編列金額相當高，若依照提案內容一律視為「薪資的補充」，恐怕會讓立委薪酬超乎社會認可的程度。

    他指出，非六都民代支領的金額，若要聘請助理人數可能有限，視為業務支出或許還有道理，任何提案都應該進入立院做充分討論，呼籲各黨派千萬不要再逕付二讀、沒收討論、過水協商、黑箱表決。

    吳思瑤表示，藍白提出的爭議法案越來越多，現在連助理費除罪化也成為磨刀霍霍，欲強行通過的法案，但這個議案涉及個案量身訂做，也再次用政治干預司法偵辦，這樣子的條款社會絕對會非常在意，大家要的是更清廉的政治，呼籲國民黨應當三思而後行。

