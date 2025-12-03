藍白擋1.25兆軍費 林飛帆：台美花很多力氣溝通 民意壓力是關鍵

國安會副秘書長林飛帆今接受專訪時表示，對於1.25兆國防預算，接下來持續跟在野黨團溝通是必要的，民意的壓力是唯一能解決問題的關鍵。（圖擷取自寶島聯播網YouTube）

藍白昨在立法院程序會昨聯手將攸關1.25兆國防預算的特別條例暫緩列案，國安會副秘書長林飛帆今接受專訪時表示，接下來持續跟在野黨團溝通是必要的，很多關心台灣國家安全的友盟，包括美國也花很多力氣在溝通。他說，國會有一定的法律程序要走，但不容易，民意的壓力是唯一能解決問題的關鍵。

被問及如何因應藍白擋下1.25兆國防特別預算條例，林飛帆說，接下來持續跟在野黨團溝通是必要的，不只政府努力，很多關心台灣安全的友盟國家也在努力，包括美國兩位前國防部副助卿都公開表達對台灣國防預算的支持，美國跨黨派共識就是希望台灣強化安全準備，越快越好，不要拖。

請繼續往下閱讀...

林飛帆直言，歸根究底，還是要讓民眾了解國防預算的重要性。被問到最後表決還是會輸？他說，國會有一定的法律程序要走，當然不容易，民意的壓力是唯一能解決問題的關鍵。至於如何喚起民意，執政相關首長、立委盡可能到地方說明，現在也有蠻多人在做這個工作。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法