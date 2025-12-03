為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    嘉縣總預算386億餘元通過 縣長、副縣長年終刪減34.1萬元

    2025/12/03 11:34 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義縣長翁章梁的年終獎金被刪減。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣政府明年度總預算編列386億2400萬元，送嘉義縣議會定期會審議，今天經二、三讀，審議通過，其中原編列縣長、副縣長85萬3125元，遭刪減34萬1000元，文化觀光局編列國外旅費辦理出國旅展及海外觀光推展經費110萬則全數刪除。

    行政處編列縣長、副縣長年終獎金85萬3125元，縣議員詹琬蓁主張刪減34萬1000元，她說，公務人員依法領1.5個月的年終獎金，縣府編列縣長和副縣長2.5個月年終獎金，因此她主張刪1個月年終獎金。

    地政處編列重劃區內農水路維護費等2500萬元，詹琬蓁主張凍結500萬元；建設處縣鄉道村里道路等2300萬元，詹琬蓁主張凍結500萬元；經發處補助嘉義縣工商發展投資策進會645萬元，詹琬蓁主張凍結人事費100萬元。

    文化觀光局辦理文化創新基地營運管理費500萬元，詹琬蓁主張凍結100萬元；國外旅費辦理出國旅展及海外觀光推展經費110萬元，蔡奇璋及詹琬蓁主張刪除110萬元。

    台82線快速道路祥和交流道下方的「嘉義起飛」入口意象，以縣鳥「藍腹鷴」為意象設計，今年7月遭丹娜絲颱風吹斷鳥頭，已是第二次被吹斷，建設處編列600萬元修復，蔡奇璋、李國勝及詹琬蓁主張提供計畫給議會評估。

    李國勝建議，鳥頭多次被吹斷，若持續修復又被吹斷，是浪費錢，若一定要修復，不要再用原本的材料及方式，避免浪費公帑；翁章梁說，建設處原本編900萬元修復，他認為太高先行刪減，將請專業機構進行評估，若評估修復花費過高，將不會再修復。

    嘉義縣議會審議明年縣府總預算。（記者林宜樟攝）

    嘉義起飛的鳥頭被吹斷。（資料照）

