    政治

    台東博覽會耗逾4億卻未完整送審預算 藍綠議員痛批文化處

    2025/12/03 11:30 記者黃明堂／台東報導
    台東縣議員簡維國痛批文化處長李吉崇有關東博會的計畫。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣議員簡維國痛批文化處長李吉崇有關東博會的計畫。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣政府明年將舉辦「台東博覽會」，議會近日審查明年度預算時不斷質疑東博經費不明，今天文化處長李吉崇首度說明東博共含28項子計畫，經費4億餘元。針對此大型經費支出，藍綠縣議員輪番質疑未見完整計畫書，甚至索資料卻被指引上2個網站參考，議員揚言若不提供完整計畫書，絕不予通過。大會主席章正輝裁定縣府必須在週五前送交東博計畫書。

    民進黨縣議員簡維國首先質詢文化處長李吉崇，要求處方列出所有東博專案的名稱與經費。李吉崇回應，整個東博專案目前總計有28個案子，其中文化處負責10個專案，不含搭建案，總預算4億3千085萬元。

    簡維國隨即指出，面對如此龐大的經費，他曾正式發文要求文化處提供所有東博專案的完整資料，但處方卻僅提供了兩個網站連結敷衍了事。「怎麼可以用兩個網站就敷衍？處長，你這樣是敷衍我，我怎麼去敷衍我的選民？」他進一步質疑，這個總經費高達數億元的專案，竟然缺乏應有的專責組織架構，連一個專案辦公室都沒有，缺乏專案負責人或執行長。

    國民黨議員董昌華及張全馨嵐先後指出，許多議員都希望文化處能夠提供總經費明細以及所有子項目的計畫書，由於資料缺乏，議會無法履行審查職責。董表示：「我想幫忙，但是在我的良心，我認為我不應該給你過。」

    無黨籍林參天說，東博中「節慶品牌」就要花6000萬元、「文創產業」5000萬元，這些計畫的精髓、主軸與價值在哪裡？根本「空洞無味」！

    議員們對東博會的預算執行及計畫方向存在高度疑慮，大會主席章正輝要求文化處提供資料，讓議員能充分了解計畫內容。處長李吉崇答復說細項還在確認，但會在週五前提交資料。

