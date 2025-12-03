軍情局赴荷蘭交流遭偷拍外流？ 國安局曝來源是「一次性帳號」

國安局長蔡明彥今日表示，國安局已啟動網路溯源，發現最早傳散帳號為一次性帳號，將繼續比對網路傳散是否有被刻意操作。（記者田裕華攝）

網路傳出我軍情局6名重要官員，今年5月前往荷蘭與當地軍情局官員秘密交流，6人的班機資訊、參訪行程，以及與荷方情治人員開會全被外流。對此，國安局長蔡明彥表示，國安局已啟動網路溯源，發現最早傳散帳號為一次性帳號，將繼續比對網路傳散是否有被刻意操作。

立法院外交及國防委員會今日邀請外交部長林佳龍、國安局長蔡明彥報告「美中領導人再次電話通聯後對國際秩序及區域情勢之發展」，並備質詢。立委質詢關切傳出我國軍情局人員赴荷交流行程遭外流。

網路爆料指出，6名軍情局人員今年5月4日搭乘華航CI73班機從桃園機場飛往荷蘭阿姆斯特丹，於5月5日抵達荷蘭，並在5月8日與荷蘭軍情局安排半天交流業務，並在中午雙邊一起吃飯，吃飯期間被偷拍。

蔡明彥答詢表示，他早上有注意到相關內容，並請軍情局徹查了解狀況，也提醒軍情局局長要盡速進行內部調查，了解是「人安」還是「資安」問題。

蔡明彥指出，國安局已立即啟動網路溯源，發現最早傳散的帳號為一次性帳號，國安局也會了解其操作手法與背後問題，並比對網路傳散是否有被刻意操作。

國民黨立委賴士葆追問，蔡明彥本身的出訪行程是否也有可能早已被掌握。蔡明彥答覆，「我們都很小心」。

