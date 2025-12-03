為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    九二共識＝沒有中華民國！ 林飛帆戳破藍營幻想：中共在抹煞台灣主權

    2025/12/03 10:44 記者陳昀／台北報導
    國安會副秘書長林飛帆今接受媒體聯訪表示，九二共識就是一個中國，在中共的定義中沒有中華民國的存在，我們必須正視這樣具體對台灣主權的抹煞。（資料照）

    國安會副秘書長林飛帆今接受媒體聯訪表示，九二共識就是一個中國，在中共的定義中沒有中華民國的存在，我們必須正視這樣具體對台灣主權的抹煞。（資料照）

    賴清德總統昨指出，九二共識一個中國原則就是一國兩制，未來就是中國所認定的「愛國者治台」；對此，國安會副秘書長林飛帆今接受媒體聯訪表示，九二共識就是一個中國，在中共的定義中沒有中華民國的存在，我們必須正視這樣具體對台灣主權的抹煞。

    林飛帆指出，九二共識很清楚，背後就是一個中國，在中共的定義中沒有中華民國的存在，隱含的就是台灣是中國的一部分，也許很多國民黨的朋友對九二共識還存有幻想，但中國國家主席習近平2019年對台講話已經明確定義「一個中國」，就是只有中華人民共和國、沒有中華民國的存在，我們必須正視這樣具體對台灣主權的抹煞。

    被問到賴清德的說法被視為對在野黨的嚴厲指控，林飛帆指出，這不是所謂對在野黨的指控，而是讓大家了解，所謂九二共識就是一個中國，背後隱含的就是一國兩制，對中共的定義是如此，我們沒有辦法要求每個人不要懷抱幻想，但我們自己要有非常清楚的認識，才有辦法擬訂正確的方式或政策應對威脅。

    針對有民調顯示，對比3月與11月，藍白支持者對中國的認同感明顯上升，林飛帆說，國安會不會只看一家民調，但希望大家即便對政治立場有不同想法，對國家的認識與底線應該一致，台灣作為主權獨立國家，不同於中華人民共和國，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，還是高度社會共識。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播