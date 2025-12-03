九二共識＝沒有中華民國！ 林飛帆戳破藍營幻想：中共在抹煞台灣主權

國安會副秘書長林飛帆今接受媒體聯訪表示，九二共識就是一個中國，在中共的定義中沒有中華民國的存在，我們必須正視這樣具體對台灣主權的抹煞。（資料照）

賴清德總統昨指出，九二共識一個中國原則就是一國兩制，未來就是中國所認定的「愛國者治台」；對此，國安會副秘書長林飛帆今接受媒體聯訪表示，九二共識就是一個中國，在中共的定義中沒有中華民國的存在，我們必須正視這樣具體對台灣主權的抹煞。

林飛帆指出，九二共識很清楚，背後就是一個中國，在中共的定義中沒有中華民國的存在，隱含的就是台灣是中國的一部分，也許很多國民黨的朋友對九二共識還存有幻想，但中國國家主席習近平2019年對台講話已經明確定義「一個中國」，就是只有中華人民共和國、沒有中華民國的存在，我們必須正視這樣具體對台灣主權的抹煞。

被問到賴清德的說法被視為對在野黨的嚴厲指控，林飛帆指出，這不是所謂對在野黨的指控，而是讓大家了解，所謂九二共識就是一個中國，背後隱含的就是一國兩制，對中共的定義是如此，我們沒有辦法要求每個人不要懷抱幻想，但我們自己要有非常清楚的認識，才有辦法擬訂正確的方式或政策應對威脅。

針對有民調顯示，對比3月與11月，藍白支持者對中國的認同感明顯上升，林飛帆說，國安會不會只看一家民調，但希望大家即便對政治立場有不同想法，對國家的認識與底線應該一致，台灣作為主權獨立國家，不同於中華人民共和國，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，還是高度社會共識。

