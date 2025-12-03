為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍白擋1.25兆釀重大國安危機！林飛帆：中國從未放棄武統台灣

    2025/12/03 10:31 記者陳昀／台北報導
    藍白昨在立法院聯手擋下8年1.25兆國防特別預算審查，國安會副秘書長林飛帆今天接受媒體聯訪時直言，這是非常大的危機，對台灣國家安全是很大傷害。（資料照）

    藍白昨在立法院聯手擋下8年1.25兆國防特別預算審查，國安會副秘書長林飛帆今天接受媒體聯訪時直言，這是非常大的危機，對台灣國家安全是很大傷害，中國從未放棄對台軍事挑釁，中國所有準備都是為了軍事擴張、武統台灣，不該將台灣為了維護現狀所做的準備視為挑釁。

    針對立法院國民黨團、民眾黨團聯手將「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案暫緩列案。林飛帆表示，這是非常大的危機，對台灣國家安全是很大傷害，政府提出的國防特別預算，是針對敵情威脅很明確、必要的投資，賴總統也在記者會明確揭示，要建構民主防衛體系，並針對國防強化投資，包含台灣之盾（T-Dome）、引進AI提升不對稱戰力、國防產業升級等。

    被追問國防特別預算被在野黨批評是挑釁中國？昨暫緩列案後中國隨即宣布渤海實彈射擊，林飛帆也說，中國從來沒有放棄對台灣的軍事挑釁，也不只針對台灣，現在也正挑釁日本。

    林飛帆表示，所有台灣民眾都很清楚，台灣沒有飛任何一架飛機去特別挑戰對方的空域、沒有任何一顆飛彈在挑戰對方空域，現在是中國大幅度利用無人機飛到日本、台灣的空域，挑釁日本、挑釁台灣，甚至中國船隻還跑到南海嘗試與菲律賓海巡對衝，中國在挑戰所有區域周邊國家，這應該是基本常識，不該將我們的所有準備當成挑釁。

    林飛帆強調，中國所有準備都是為了軍事擴張跟武統台灣所做的準備，台灣所做的準備是為了維護現狀做準備，這是根本上的差異。

