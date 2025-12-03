為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    要蕭旭岑停止拖台灣人下水！ 葉耀元：別禍害其他人

    2025/12/03 10:51 即時新聞／綜合報導
    葉耀元發文「三問蕭旭岑（見圖）」，要這些中共內應停止拖台灣人下水。（資料照）

    葉耀元發文「三問蕭旭岑（見圖）」，要這些中共內應停止拖台灣人下水。（資料照）

    賴清德總統2日指出，在野黨若接受一個中國原則的九二共識，未來將變成中共所認定的「愛國者治台」，如同現在的「愛國者治港」。對此國民黨副主席蕭旭岑批評賴清德現在是「害台者治國」，指責賴將台灣推向戰爭邊緣。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元發文「三問蕭旭岑」，要這些中共內應停止拖台灣人下水。

    葉耀元質疑蕭旭岑：「沒有國哪有家你有沒有聽過？沒有強大的國防，人民如何能在面對對自己有侵略意圖的國家面前安居立業？」並提到「害台者治台」這句話的對象怎麼看都不是民進黨，而是藍白這種在立法院杯葛國防預算的吳三桂，質疑蕭：「你是不是搞錯對象了？」

    葉耀元提到，假設國民黨跟民眾黨成功聯手讓台灣放棄軍備國防，然後每天都在跟中共你儂我儂、血濃於水，並且直接跟美國斷絕連結，難道這樣中共就會放任台灣獨立的存在了嗎？還是說這樣只是讓台灣不戰而敗、最後淪為中國的階下囚呢？

    葉耀元最後則喊話：「這些唱衰台灣的中共內應，麻煩你們停止拖台灣人下水。要去中共輸誠請你們自己去，不要禍害其他人。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播