要蕭旭岑停止拖台灣人下水！ 葉耀元：別禍害其他人

葉耀元發文「三問蕭旭岑（見圖）」，要這些中共內應停止拖台灣人下水。（資料照）

賴清德總統2日指出，在野黨若接受一個中國原則的九二共識，未來將變成中共所認定的「愛國者治台」，如同現在的「愛國者治港」。對此國民黨副主席蕭旭岑批評賴清德現在是「害台者治國」，指責賴將台灣推向戰爭邊緣。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元發文「三問蕭旭岑」，要這些中共內應停止拖台灣人下水。

葉耀元質疑蕭旭岑：「沒有國哪有家你有沒有聽過？沒有強大的國防，人民如何能在面對對自己有侵略意圖的國家面前安居立業？」並提到「害台者治台」這句話的對象怎麼看都不是民進黨，而是藍白這種在立法院杯葛國防預算的吳三桂，質疑蕭：「你是不是搞錯對象了？」

請繼續往下閱讀...

葉耀元提到，假設國民黨跟民眾黨成功聯手讓台灣放棄軍備國防，然後每天都在跟中共你儂我儂、血濃於水，並且直接跟美國斷絕連結，難道這樣中共就會放任台灣獨立的存在了嗎？還是說這樣只是讓台灣不戰而敗、最後淪為中國的階下囚呢？

葉耀元最後則喊話：「這些唱衰台灣的中共內應，麻煩你們停止拖台灣人下水。要去中共輸誠請你們自己去，不要禍害其他人。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法