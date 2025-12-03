錢麗喊話給中共在台執政機會 臉書粉專酸：飛回去直接滿足心願

總統賴清德。（資料照）

華碩員工、中配錢麗2日再被移民署廢止依親居留許可，錢麗表示，賴政府政治迫害，並希望大家給中共在台執政機會。內政部長劉世芳直指，這充滿矛盾，若有此想法，回中國大陸就可以了，不必在台灣堅持使用中華民國身分。對此，粉專大酸「飛回去可以直接滿足心願」。

臉書粉專「打馬悍將」今日轉發一張圖卡，圖卡上有總統賴清德照，配上數行字「中配錢麗嗆：希望台灣讓中共執政」，「賴政府回應：希望中共執政，妳回中國去就好」，「打馬悍將」嘲諷地說「對啊，現在中國就是中共執政，飛回去可以直接滿足心願～～」。

許多網友看到PO文後相繼留言，有人說「突破盲點」、「不愧是甲臺灣米飲臺灣水的臺灣總統」、「台灣人，因為藍白兩黨的胡搞把台灣推向深淵，終究最後台灣人還是必須為了生存跟中共一戰，也因為台灣人對藍白兩黨的放縱，導致為了生存要用生命去搏鬥」。

據了解，錢麗透過聲明表示，台灣地區賴清德政府為反中抗中，進行政治迫害普通台灣大眾與企業員工，她希望大家給中國共產黨一個在台執政機會，因為只有它的遠見規劃才能讓絕大多數台灣人民過得更好，並會依法採取行政救濟途徑，30天內提起行政訴願，維護自身合法權益，損害之權益亦會訴求內政部及行政院賠償。

錢麗喊話給共產黨在台執政機會 劉世芳：充滿矛盾、回中國即可

