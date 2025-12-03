為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國安局：今年共有8國、12次派艦通過台海 包含「越南」

    2025/12/03 10:33 記者黃靖媗／台北報導
    國安局長蔡明彥今（3）日透露，越南也曾派遣軍艦通過台海，今年共有8國曾派遣軍艦通過台海。（記者田裕華攝）

    中國持續展現其在台海擴張的野心，多個理念相近國家會藉由派遣軍艦通過台海，以實際行動支持台海和平穩定。對此，國安局長蔡明彥今（3）日透露，越南也曾派遣軍艦通過台海，今年共有8國曾派遣軍艦通過台海。

    立法院外交及國防委員會今日邀請外交部長林佳龍、國安局長蔡明彥報告「美中領導人再次電話通聯後對國際秩序及區域情勢之發展」，並備質詢。

    蔡明彥表示，今年至今已有8個國家、共12次通過台海，8國包括美國、日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、越南、英國、法國，12次通過台海當中，有2次是聯合行動，包括美國、英國聯合行動及加拿大澳洲聯合行動。

    蔡明彥表示，可以看出國際社會、美國友盟對台海區域和平穩定的重視，透過這一類自由航行活動表達具體行動。

    蔡明彥指出，針對國際社會派遣軍艦通過台海，中共基本原則是逢艦必跟，一定會派出對應的海上兵力作必要跟監，有時候也會動員空中兵力做模擬攻擊，來表示中共在台海地區軍事相關的存在與主導權。

    圖
    圖
