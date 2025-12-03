《舊金山和約》引爆取「日本名」旋風！ 吳靜怡諷：藍白只想拿免費麵包裝傻

日本首相高市早苗。（法新社）

日本首相高市早苗上月中旬重申「台灣有事」立場，北京當局發動一連串複合式威脅至今未歇。資深媒體人劉寶傑日前表示，若兩岸被定調是內政問題，中國不但會打，而且馬上就打，「馬英九當然知道台灣人的為難，但他還是選擇為難台灣人。」對此，媒體人吳靜怡表示，藍白政黨只是想要拿免費的麵包裝傻而已，但怎麼可以這樣輕易出賣你們對蔣家和中華民國的愛情呢？然後，明年選舉要票，就在那邊拿國旗，有這麼渣的嗎？

吳靜怡在臉書PO文表示，高市早苗重提《舊金山和約》到劉寶傑的兩岸不是內政問題，網路引起取日本名旋風，近日《舊金山和約》的搜尋量暴增，僅次於外遇風波的「高國豪」與民生關注的「教召查詢」，更在社群引爆取日本名的狂潮，「宮美春掐」、「穗稻忠武」等改名梗瘋傳，原因來自中國外交部發言人毛寧再度強調「中國從未接受《舊金山和約》」，讓台灣網友以反諷方式表示，若中國否定舊金山和約，那根據 1895年《馬關條約》，台灣仍是日本領土，也有人開玩笑說「明年WBC就不用面對大谷翔平了」、「要開始學日文」。

吳靜怡指出，這些幽默背後，反映的其實是台灣社會對中日關係與國際法脈絡的高度關注，日本首相高市早苗援引《舊金山和約》強調日本已放棄對台灣的一切權利，因此「無立場認定台灣的法律地位」，這番言論不僅戳破了中國一中原則的泡影，還引發中日外交風波，高市「台灣有事即日本有事」的說法從未改過，曾暗示日本可能軍事介入台海，更延續日本前首相野田佳彥、武正公一的類似態度，高市的立場也間接支持了台灣在國際上的獨立實體地位，讓全球重新思考台海不是中國內政，而是區域安全的關鍵。

吳靜怡續指，美麗島民調有高達46.9％認為鄭麗文傾向統一，但一樣傾向統一的民眾只有5.3%；在同年五月，有高達47.2％認為賴清德傾向獨立，一樣傾向獨立的民眾已達24%；而絕大多數民意超過5成是「維持現狀」，也因為鄭麗文風格被認為是極統的關係，讓維持現狀並反對統一的民眾變更多！間接也讓國民黨跌入自己「一國兩區」陷阱，就是背叛自己中華民國的定位，讓國民黨支持度反而沒有提高，民眾黨甚至跌破底盤，藍白恐怕流失大量中華民國派的最大民意。

吳靜怡分析，台灣資深媒體人劉寶傑說出關鍵，只要台灣被迫承認「一中」，等於自動切斷外援，這樣子的論點迅速在網路熱度上讓「劉寶傑、馬英九」達到高度重疊式的關注，引起藍營支持者的內部討論，「如果台灣自己承認一中，你是中國，你會不打嗎？」這點讓捍衛中華民國派的人發現，「內政化」才是開啟戰爭的鑰匙，誰不擔心，投給謝龍介就是投給鄭麗文、投給柯志恩就是投給鄭麗文這樣的口號，會讓本來國民黨計劃奪下南部大票倉的陽謀，提早被自己親共的黨主席鄭麗文打敗！

吳靜怡分析，捍衛中華民國，就必須正視一個最基本的事實，就是沒有任何一份國際條約明文寫過「台灣主權屬於中華人民共和國」，而蔣介石所代表的「中國」，始終是中華民國的中國，不是鄭麗文口中那個遷就於中共主張的中國，台灣人民當然懂，但偏偏就是少數因為個人政治利益而不斷製造混淆、動搖國家立場的政治人物，讓台灣陷入對外戰略上不必要的風險。

吳靜怡直言，藍白政黨只是想要拿免費的麵包裝傻而已，但怎麼可以這樣輕易出賣你們對蔣家和中華民國的愛情呢？然後，明年選舉要票，就在那邊拿國旗，有這麼渣的嗎？

