「類初選」更要拚！ 邱建富啟動清晨街口拜票

爭取民進黨彰化縣長提名，前彰化市長邱建富今天一早就在路口拜票。（邱建富提供）

民進黨彰化縣長提名採取「類初選」模式，今天（3日）將敲定民調題目，前彰化市長邱建富一早就啟動街口拜票。他強調，「類初選」電話民調日期倒數計時，全力衝起來，累積更多基層能量。

邱建富表示，他在爭取提名的這段時間，也陸續推出多項縣政白皮書，從少子化的校園多餘空間活化作為青年住宅，到明明位於彰化縣大村鄉的台中區農改場應該正名，他都有提出他的見解，希望讓民眾更了解他的方向，知道他已經準備好了。

因此，今天一早邱建富與團隊就站在金馬路與曉陽路的大路口，對上班上學往來的人車揮手致意，爭取認同。邱建富強調，這個大路口的截角改善工程，就是他在彰化市長任內所完成，代表他曾任縣議員與市長，兼具監督問政與行政的能力。

邱建富說，因為長期耕耘北彰化，因此，將於7日在員林藤山步道舉辦「超越125、彰化更幸福」健行活動，讓南彰化鄉親更加認識他，讓選民知道他已做好承擔縣政的準備。

前彰化市長邱建富今天一早站在彰化市金馬路與曉陽路口揮手拜票。（邱建富提供）

