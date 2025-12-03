為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    川普簽署台灣保證實施法案 林佳龍：未來台美可在聯邦機關、代表處互動

    2025/12/03 10:00 記者黃靖媗／台北報導
    外交部長林佳龍今日出席立法院外交及國防委員會前受訪。（記者田裕華攝）

    

    美國總統川普2日簽署《台灣保證實施法案》，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存的限制。對此，外交部長林佳龍今（3）日表示，台美關係邁進一大步，未來台美可以互相赴聯邦機關洽公、到代表處互動。

    林佳龍今日出席立法院外交及國防委員會前受訪表示，川普正式簽署台灣保證實施法案，讓台美關係邁進一大步。

    針對台美交往準則，林佳龍指出，未來我方可以到聯邦機關洽公，或到代表處互動，讓台美彼此可以更完整互動，對於台美關係正常化的進一步發展，外交部表示肯定與感謝。

    外交部表示，該法案能夠在美國國會有限的會期內，以單獨審議方式順利推進，顯示美國國會跨黨派及行政部門對深化台美關係的強烈支持。

    林佳龍也說，外交部將持續在台美良好關係的基礎上，秉持互信、互惠、互利的原則，與美國國會及行政部門保持密切溝通，穩步推動雙方在各領域的全球合作夥伴關係。

    針對台美關稅談判進展，林佳龍說，台美關稅談判都很順利，實質內容討論也正在最後總結，期待能盡快宣布。

