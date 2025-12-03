清潔隊員送32元電鍋行善遭控貪污 沈伯洋點出1事引網議論

民進黨立委沈伯洋。（記者田裕華攝）

台北市黃姓清潔隊員因將價值32元的回收電鍋轉贈給拾荒婦，昨遭士林地院判刑3月、緩刑2年、褫奪公權1年，引發社會輿論嘩然。立委沈伯洋解釋，因為公務員相關的犯罪，刑責設計得「很重」、「很沒彈性」。這導致以上法律原本設計給微罪的寬典，在這個案子上通通沒辦法用。

沈伯洋今日發文提及，「為什麼一個舊電鍋，會變成貪污重罪？」最近一位清潔隊員，因為一個價值極低的舊電鍋，被判緩刑。為什麼檢察官不能「不起訴」，甚至「緩起訴」？為什麼法官不能直接判「免刑」？理由很簡單，也很無奈。

沈伯洋指出，因為公務員相關的犯罪，刑責設計得「很重」、「很沒彈性」。這導致以上法律原本設計給微罪的寬典，在這個案子上通通沒辦法用。法官只能努力找減刑依據。

那為什麼法律設定的刑責會那麼重？因為，我們的立法者，只要遇到事情，就會直接訂出超高刑責，或者競相喊著「把刑責加重」。只要有人出來講：「這個設計很有問題、太僵化了。」馬上就會被貼上「幫助罪犯」的標籤。尤其是在社群當道的年代。

沈伯洋坦言，「不分青紅皂白大喊刑責加重，是很吸引人的。」他在評論柯文哲案的時候，也曾說過：我們的圖利罪設計得很爛。我那時候舉的例子是：警察沒開單，在現行法規下卻可能構成圖利，形成重罪。

沈伯洋提到，現在看到有立法者喊著要總統出來解決，但這些人可能也是平常在立法院裡，不管比例原則，喊加重刑責喊得最大聲的人。至於人們為什麼會喜歡？為什麼台灣這方面刑責設計那麼重？「我以前寫過這方面論文，但我覺得我再分享下去，應該又要被說文章太長了」。

許多網友看到貼文後紛紛留言，有人說「能夠解套的大概是用可罰違法性，但是可罰違法性在國家法益很難用，因為國家法益的嚴重程度不是看金額。財產犯罪的才是看金額」、「動不動就喜歡喊唯一死刑的人，在這個案件中也是罵司法已死的那群人」、「一堆誤解法律的罪犯在立法院，是要怎麼訂出好法條」。

北市黃姓清潔隊員因處於熱心，將從資源回收廠的32元電鍋轉手贈與拾荒老婦，本意是希望對方可以煮飯過日子，但卻遭到隊上檢舉，並被依貪污罪起訴。士林地方法院審理認為，黃男雖犯職務侵占，但因「自首、全數繳回、行為輕微且價值甚低」，經多次減刑後，今上午判刑3月、緩刑2年，褫奪公權1年，僅科短期自由刑並宣告緩刑，以維持公務員廉潔之最低要求。全案可再上訴。

