川普簽字！ 白宮：「台灣保證實施法案」正式生效

川普簽字！ 白宮：「台灣保證實施法案」正式生效2025/12/03 09:53 即時新聞／綜合報導
美國總統川普。（路透）
美國聯邦參議院18日無異議通過跨黨派議員提出的「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act），要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存的限制。白宮2日宣布，美國總統川普已經簽署「台灣保證實施法案」，該法案正式生效。
綜合外媒報導，白宮在當地時間2日宣布，川普已簽署「台灣保證實施法案」，法案要求美國國務院定期強制審查美國對台灣交往準則，並提出移除限制的計畫，該法案被視為深化美台關係的最新進展。
「台灣保證實施法案」由共和黨眾議員華格納（Ann Wagner）、已故民主黨眾議員康諾里（Gerry Connolly）、民主黨眾議員劉雲平（Ted Lieu）今年2月共同提出，5月經眾議院無異議通過。
報導指出，「台灣保證實施法案」的核心精神，在於打破美台斷交以來，國務院制定文件規範美國外交、軍事與其他官員和台灣官員互動的種種「紅線」。美國現行法律要求國務院就「對台交往準則」進行一次性審查，並向國會報告審查結果。根據這項法案，國務院必須在該準則生效期間每2年審查一次，並向國會提交報告。
