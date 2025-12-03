批中配錢麗宣揚武統、惡搞華碩 許美華：走完法律程序叫她滾！

中配錢麗經營解放軍粉專「宣揚武統」，遭廢止依親居留。（資料照，擷自臉書直播）

華碩員工、中配錢麗因經營解放軍粉專宣揚武統被註銷台灣身分及戶籍，移民署昨再廢止其依親居留許可。反紫光奇遊團成員許美華發文細數錢麗在華碩的惡行，並直言台灣是法治國家，還是要給錢麗行政訴願的合法權益，但在走完程序後，也請內政部盡快行動，把錢麗送回她最愛的祖國，叫她滾就是了！

許美華在臉書發文指出，之前在華碩鬧出各種統戰爭議的員工中配錢麗，在10月底已經被取消戶籍、國籍，回到「依親居留」。今天傳出進一步好消息，她被內政部取消健保、在台工作，狀態從「依親居留」再退回到「停留」的最低階狀態。對此許美華直言「內政部有做事，給讚」。

許美華表示，在半年多前的3月底開始，她因為收到多位華碩員工粉絲投訴，曾寫了好幾篇關於中配錢麗的荒謬事蹟，如今又有讓人振奮的新進展，要感謝其他中配持續檢舉。

許美華說，內政部跟陸委會相關機關，在10月底先認定錢麗的行為有危害台灣國家安全與社會安定之虞，註銷她的台灣身分和戶籍。在那之後，錢麗在台灣的狀態，退回到「依親居留」，但仍然可以享用健保等社會福利，引起不少中配不滿而提出檢舉。

為此內政部等機關再次跨部會審議後，決議廢止她的依親居留，她的在台狀態也因此退回到「停留」。按照規定，中國人在台灣停留，依法不得使用健保，也不能工作。移民署昨天派員送交書面資料給錢麗後，這個新的行政判定就正式生效了。

許美華批評，錢麗在華碩內部一直非常囂張，除了在工會搞統戰，更曾經指控包括華碩CEO還有其他員工台獨，還搬出中國法條，說華碩觸犯中國的「分裂國家罪」；後來她還經營臉書粉絲頁「中國人民解放軍」，宣揚武統，讓華碩公司內部相當頭痛。

許美華指出，華碩管理階層曾經記過錢麗幾次警告，但一直不敢下重手解僱她，就是擔心她鬧事找麻煩。如今內政部出手，終於幫華碩送走這個瘟神，到處陳情抗議的員工們也終於看到正義。

許美華質疑，錢麗昨日還在臉書連續發文痛批綠色恐怖，還說自己的工作權，勞健保權益被損害，她將於30天內提起行政訴願，維護自身合法權益。其中最好笑的是，錢麗還發文說，希望全體台灣人民，「未來請給中國共產黨一個在台執政機會」，」因為只有共產黨的遠見規劃，才能讓絕大多數台灣人民過得更好。」

許美華直言，就在香港大埔惡火，香港人連想要一個真相都不可得，香港已經完全被中國極權控制的今天，真是受夠了錢麗這種睜眼說瞎話的無恥統戰謊話。

許美華也強調，不是所有的中配都是錢麗。之前有一位中配粉絲來我臉書留言很讓人感動。她已經來台灣很多年，她說她很珍惜在台灣的自由生活，希望跟孩子能在台灣安身立命，把台灣當成永遠的家園，不要再逃離了。對此許美華也回覆「謝謝你，我們一起守護台灣。」許美華表示，這就是善良中配跟錢麗的差別。

許美華在文末也說，至於，到底什麼時候可以遣返錢麗這個在台高調統戰的第五縱隊？台灣是法治國家，就給錢麗行政訴願的合法權益吧！走完法律程序，請內政部盡快行動，把錢麗送回她最愛的祖國，叫她滾就是了！

