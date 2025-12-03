翁曉玲提案將偵查羈押期改1個月 德日美學者嚴正反對

國民黨立委翁曉玲。（資料照）

國民黨立委翁曉玲提草案，將偵查羈押期從2個月修減為1個月，並以日本押期10日為例，批我國有檢討必要。對此，法務部召開修法研商會議，留日學者指出，日本是以「犯罪事實」為單位，每一犯行都能各自押20天，且有鑑定留置等配套，延長次數均無限制；德、日、美學者均認為，我國羈押制度無修正必要，各國法治不同，不能一概而論。

翁曉玲等人提案將羈押期修正為「1個月+1個月」。據了解，法務部認為，羈押制度相關修法是社會矚目法案，因此召開修法研商會議，邀請德、日、美學者，以及實務界各審級檢察機關代表進行討論，會中學者均認為，我國羈押期「2個月+2個月」不需要修正。

留日學者提出，日本的羈押制度是以「犯罪事實」為單位，每件最多可押20天，若嫌犯涉及多起犯罪，則得以用不同犯行聲押且可累加，實際拘留時間會延長至40、60天不等，重大案件甚至更久；此外，日本有「鑑定留置」，遇上需精神鑑定的案件，可留置10天、延長10天，次數同樣無上限，不算在20天羈押期，變相讓拘束延長1至2個月。

至於留美學者也提及，美國有排除障礙時間制度，也就是嫌犯在押時，若有鑑定、鑑識等相關偵查作為，不計入在羈押期日，此排除情形如同延長；留德留者則提及，從歐盟國家整體進行分析，偵查中的羈押期平均超過4個月，台灣並沒有特別長。

學者們認為，我國羈押制度並無修正必要，並提及「公民與政治權利國際公約」的規定，是要求羈押要有合理期間，但並未特別規範時長，各國法治和配套不同，不能拿特定國家的片面制度，與台灣相提並論。

此外，曾任黑金專組檢察官也提出，我國偵查中4個月的押期，包含解剖鑑定、精神鑑定、數位鑑識等報告，不像他國特別分割，且延長羈押次數僅有1次，實務操作上有時相當緊迫，若再縮短偵查時程，恐難調查完備，讓嫌犯逍遙法外。

