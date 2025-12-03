踢爆「高家私塾」轉移新陣地 四叉貓：每月租金10萬元

「四叉貓」踢爆，高翬在被週刊爆料後，將安親班移往「香榭大廈」，每個月租金10萬元，四叉貓直言：「這麼大陣仗只是為了幾個高家子女放學有地方唸書？我自己是不信啦！」（資料照）

民眾黨主席黃國昌陷入「養狗仔」疑雲，意外扯出黃國昌小姨子高翬的耘力公司及「安親班」風波。網紅「四叉貓」踢爆，高翬在被週刊爆料後，將安親班移往「香榭大廈」，每個月租金10萬元，四叉貓直言：「這麼大陣仗只是為了幾個高家子女放學有地方唸書？我自己是不信啦！」

四叉貓表示，高翬的二姊高習在高翬被週刊爆料後，隔天就開始承租香榭大廈做室內裝修，有趣的是承租人是高習，但連絡電話卻是高翬的手機，雖然高翬在11月20日把「耘力／CHEERFUL KIDS」解散了，但這間安親班還是用高習的名字「借屍還魂」，「凱思國際」的老闆李麗娟也繼續在這間安親班裡當老師。

四叉貓指出：「黃國昌小姨子高翬（三女）經營未立案的安親班3＋6年，上次還被我抓到安親班教室疑似在地下室（1F有25坪，B1有50坪）這次用高習名義租10樓的商辦，繼續經營違法安親班，我就問台北市的國小安親班可以設立在5樓以上嗎？」

四叉貓強調，不要再用什麼「高家親朋好友的小孩專屬私塾」來當藉口了，香榭大廈這間4房2廳2衛，總共69坪每月租金10萬元，而且還全套裝潢弄了1個多月沒搞定，「這麼大陣仗只是為了幾個高家子女放學有地方唸書？我自己是不信啦」。

