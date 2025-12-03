為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台東農災現金救助核撥「牛步化」！ 縣府︰部分鄉鎮正確率未達標

    2025/12/03 09:08 記者黃明堂／台東報導
    今年8月楊柳颱風在台東釀農災，部分農民至今還未領到救助金。（記者黃明堂攝）

    今年8月楊柳颱風在台東釀農災，部分農民至今還未領到救助金。（記者黃明堂攝）

    台東縣今年8月楊柳颱風造成的農災，有部分鄉鎮農民還沒領到農產業天然災害救助金，作業進度挨批牛步化。縣政府說明，撥付期程延宕，主要是受到有公所報送之勘災資料正確率未達中央法規標準影響所導致，而為了保障依法、合規的農民權益，縣府也已經緊急啟動應變機制，全力協調中央與公所，力求在法規允許範圍內儘速核撥款項。

    縣政府農業處指出，依據農業部「農業天然災害救助辦法」規定，救助金核發必須恪遵農業天然災害救助程序，以確保國家公帑用在真正受災的農民身上，而依規定，基層公所報送資料之抽查合格率須達90%才得全數過關。

    以今年8月中旬楊柳颱風過後的農業天然災害救助金發放進度為例，部分鄉鎮在颱風過後一個月，即全數勘查通過、領取救助金，但部分鄉鎮的農業災損案件審查過程，客觀數據顯示送到縣府的資料準確度有待提升，經過縣府會同農改場、農糧署等單位的抽查過程中，第1次抽查合格率僅6成，第2次抽查合格率雖提升至7成餘，但仍未達中央規定的90%門檻，造成農業部無法全額撥付公所所申請的救助金額度，僅能按抽查合格之比率交付給公所發放。

    縣府農業處強調，行政機關必須依法行政，因前端民眾申報的資料正確率不足，而審查人員也沒有嚴格稽核，導致合格率部分未達法定合格率以上，再衍生出必須重複審查等行政程序往返，實非農民之福。本次有公所農災資料2度抽查未達標的情況，縣府正積極輔導釐清爭議資料、並同步向中央農業部爭取加速核定流程，協助受災農民早日領取救助金，投入復耕工作。

