藍白亂國會為何仍有人挺？ 李忠憲：邪惡常披著好看外衣

立法院藍白昨以人數優勢，表決通過立委游灝所提「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」逕付二讀。民進黨痛批「害怕討論、只會表決」的立院，邪惡到無以復加。（資料照）

立法院民進黨團昨痛批藍白立委，於院會再度透過逕付二讀強推「離島建設條例」、「黨產條例」惡法，並於程序委員會以「暫緩列案」方式，阻擋8年1.25兆元的國防特別預算及行政院版財劃法草案。成大教授李忠憲表示，為何藍白立委明顯破壞制度仍然有人支持？他認為是因大部分的人情緒勝於理性，且邪惡常披著好看的外衣，替中國開門可以包裝成經濟自由，黨產復辟能說成恢復傳統，提供了簡單、情緒化、能一秒理解的意義。但這些人支持的不是政策，而是情緒與投射。

李忠憲在臉書以「當台灣民主走向自我摧毀」為題發文，他分享沈伯洋發文評論藍白立委藉人數優勢，將「離島建設條例修正草案」、「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」逕付二讀等亂象，並指「看到立法院今天的情形，很多人都感到非常生氣，有些人甚至感到絕望，我們可能會問：為什麼藍白這麼壞，支持的選民卻這麼多？大罷免連一席都沒有成功？既然藍白立法委員的行為明顯破壞制度，為什麼仍然有人支持？」

李忠憲認為，這是因為大部分的人都不是理性的人，而是情緒勝於理性，人投票並不是檢驗政策，而是在尋找情緒出口。憤怒、焦慮、反體制的欲望，比事實更能驅動選擇。結果導致民主選出的是最能喚起情緒的人，而不是最好的候選人。

李忠憲直言，邪惡常披著好看的外衣，替中國開門可以包裝成經濟自由，黨產復辟能說成恢復傳統，真正的邪惡，多半以「正常」的姿態出現。在資訊混亂的環境中，壞的敘事反而比真相更簡單、更好懂。

李忠憲質疑，自由社會的環境會養出利用自由破壞自由的人，藍白用自由的包裝來破壞自由的穩定，用民主的工具破壞民主的秩序。這不是例外，而是民主必然的風險。

李忠憲提到，選民尋找的不是正義，而是意義，對某些人來說，藍白不是政黨，而是一種象徵，反體制的快感、翻桌的幻想、對世界簡化的答案，這些人支持的不是政策，而是情緒與投射。

李忠憲強調，所以藍白能壞到如此，卻仍有人追隨，不是因為邪惡有說服力，而是因為它提供了簡單、情緒化、能一秒理解的意義。他也在文末感嘆，民主自由最殘酷的悖論是：人民擁有民主和自由，也擁有用自由毀掉民主的自由。

