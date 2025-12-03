黨產條例逕付二讀 周軒：若修法通過將給救國團近14億

立法院藍白昨以人數優勢，表決通過立委游灝所提「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」逕付二讀。民進黨痛批「害怕討論、只會表決」的立院，邪惡到無以復加。（資料照）

藍白昨日聯手，將國民黨立委游顥領銜提案的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」逕付二讀，意圖把救國團排除於不當黨產條例適用範圍之外。對此政治工作者周軒發文批評，若這個案子通過，這些財產，總價值近14億新台幣，全部都要還給救國團。

周軒在臉書發文指出，國民黨立委游顥提案的「不當黨產條例修正案」昨日逕付二讀，「這要修什麼呢？其實非常簡單，游顥的版本裡，把『政黨附隨組織』的定義加了一句話：『曾屬於國家者，不在此限』。

周軒直言，其實這就是「救國團條款」。他表示根據媒體報導，救國團三番兩次跟國民黨陳情，說他們不是黨產，他們的財產不能被拿走。於是國民黨中央指示，今天一定要把黨產條例逕付二讀，這樣2026、2028選舉對國民黨才有用。

周軒質疑，國民黨完全沒有想清楚自己在幹什麼。如果曾經是屬於國家的，為什麼現在不還給國家？為什麼早在2022年，救國團就已經被命令要把他們過去從國家拿去的財產，交還給國家，現在又想要求國民黨翻案？

周軒也PO出2022年黨產會對救國團下達的處份書，這些財產清冊，就是過去救國團從國家拿去，現在應該還給國家的。

周軒也指出，如果游顥的這個案子通過，這些財產，總價值近14億新台幣，全部都要還給救國團。

